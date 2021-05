경기경제과학원, 폐플라스틱 업사이클 제품 개발 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도업사이클플라자가 올해 폐플라스틱 업사이클 제품 개발 지원 사업에 참여할 업사이클(Upcycle) 기업을 오는 21일까지 모집한다.

업사이클은 폐자원에 디자인이나 활용성을 더해 가치가 높은 제품으로 재탄생시키는 것을 의미한다.

올해 처음 시행되는 '경기도 폐플라스틱 업사이클 제품 개발 지원 사업'은 업사이클 혁신 제품 및 기술 개발 지원을 통해 폐플라스틱 활용 방안 발굴과 동시에 업사이클 기업의 경쟁력 강화를 지원하는 사업이다.

참여 기업은 최대 4000만원의 개발 지원금을 받게 된다. 선정된 기업은 참여기업 대응자금으로 총 사업비의 20% 이상을 부담해야 한다.

개발 지원금은 ▲시제품 제작비 ▲디자인 개발비 ▲지식재산권 출원 및 등록비 ▲분석ㆍ인증비 등으로 활용할 수 있다.

참가 자격은 경기도에 소재한 사업자등록 2년 이상의 중소기업이며 총 4개사를 지원한다.

신청은 이지비즈 홈페이지(www.egbiz.or.kr)를 통해 하면 된다.

지운근 경기도업사이클플라자 센터장은 "현재 폐플라스틱 발생량 폭증세에 반해 폐플라스틱 재활용 시장은 위축세에 있어 대안 마련이 시급한 시점"이라며, "경기도가 폐플라스틱 업사이클 산업 성장을 지원함과 동시에 그린뉴딜 시대를 선도할 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 전했다.

경기도업사이클플라자는 경기도 업사이클 산업 육성 및 문화 확산을 통한 자원순환형 미래 사회 기반 구축을 위해 2019년 6월 개소한 경기도경제과학진흥원 부설기관이다.

