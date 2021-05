드론과 CCTV 특수차량 콤비가 건설현장 사망 막는다 … 비대면 감시 시범사업 투입

안전보건공단, 건설현장 사고예방에 드론·특수차량 활용

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 드론과 CCTV가 장착된 특수차량이 건설현장에 투입된다. 두 ‘요원’의 임무는 사망사고 예방과 재해 감시 활동이다.

안전보건공단은 중·소규모 공사현장에 드론과 CCTV를 갖춘 특수차량이 순찰 활동과 안전 점검에 나선다고 5일 밝혔다.

안전보건공단 미래전문기술원(원장 류장진)은 건설현장의 위험요인을 비대면으로 점검하고 위험정보를 디지털로 구축하는 ‘건설현장 언택트 안전보건 감시체계’ 시범사업을 한다.

이번 시범사업은 안전점검 시 접근이 어렵고 위험한 건설현장을 대상으로 한다. 특수차량을 활용해 사고 위험요인을 파악하고 현장 안전 정보를 데이터로 관리하게 된다.

드론과 CCTV를 이용해 차량 내부에서 현장의 작업발판이나 안전난간 상태, 개인보호구 미착용 등 추락 위험요인을 실시간 모니터링하고, 위험요인을 분석해 현장소장에 즉시 알려 개선토록 하는 방식이다.

또한 현장위치와 작업상황, 위험요인 등 현장정보를 디지털 기반의 지도(MAP)로 구축해 전체 공정의 안전을 관리한다.

코로나19 시대에 필수적인 비대면 업무를 이번 감시체계 구축으로 건설현장 안전점검에 적용한 것이다.

공단은 경남 김해시에 있는 서김해일반산업단지를 시범대상 지역으로 선정하고, 산업단지 내 공사금액 70억원 이하의 중소규모 현장 12개소를 5월부터 점검할 계획이다.

류장진 안전보건공단 미래전문기술원장은 “이번 시범사업은 드론과 CCTV를 활용한 비대면 시대 감시체계를 확보하는 데 뜻이 있다”며 “현장 안전감시의 폭과 범위를 확대하고 착공부터 준공까지 데이터 기반의 지속적인 추적 관리로 사망사고 예방에 기여하겠다”고 말했다.

