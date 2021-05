대법 "법원이 잘못된 주소로 보내 재판서류 못 받아… 기간 지나도 항소 가능"

[아시아경제 김대현 기자] 법원이 원고가 써낸 주소 중 일부분을 빼고 잘못된 주소로 재판서류를 송달해 이를 받아보지 못했다면, 항소 기간 2주가 지나도 항소할 기회를 줘야 한다는 대법원 판결이 나왔다.

5일 대법원1부(주심 박정화 대법관)는 이집트 출신 A씨가 인천출입국·외국인청장을 상대로 낸 난민불인정처분 취소 청구소송 상고심에서 원고의 항소를 각하한 원심을 파기하고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다고 밝혔다.

2018년 A씨는 난민 신청을 냈지만, 인천출입국·외국인청장이 그를 난민으로 인정하지 않자 '난민불인정처분을 취소해달라'며 소송을 제기했다.

1심은 "원고가 주장하는 사정만으로는 인종과 종교, 국적, 신분 또는 정치적 견해를 이유로 박해받을 충분한 근거 있는 공포가 있다고 인정하기에 부족하다"며 A씨의 청구를 기각했다.

문제는 법원이 선고기일 통지서와 판결문 등 재판서류를 송달하는 과정에서 발생했다. 소장에 기재된 A씨의 주소 마지막 괄호 부분을 살펴보지 않고 생략해 결국 다른 주소로 발송·송달한 것이다. 이후 법원은 '주소불명'으로 재판서류가 송달되지 않자 이를 공시송달(법원 관보에 내용을 게재해 소송 당사자에게 전달한 것으로 간주하는 제도)했다.

A씨는 항소 제기 기간 2주가 지나 1심 선고 사실을 알게 됐고, 뒤늦게 추후보완항소장을 제출했다. 현행 민사소송법 제173조 1항은 '당사자가 책임질 수 없는 사유로 법정기간을 지킬 수 없었던 경우 그 사유가 없어진 날부터 2주 이내에 게을리한 소송행위를 보완할 수 있다'고 규정하고 있다.

하지만 2심은 A씨의 항소를 각하했다. 당시 재판부는 "원고에겐 소송의 진행 상황을 조사하고 선고 결과를 확인할 의무가 있다"며 "항소 제기 기간을 지키지 못한 것이 원고의 책임질 수 없는 사유로 말미암은 것이라고 할 수 없다"고 판시했다.

반면 대법원은 사건을 다시 심리·판단하도록 했다. 재판부는 "적극적으로 재판 진행 상황 및 판결 선고 사실을 알아보지 않았더라도 A씨가 책임질 수 없는 사유로 항소 기간을 지킬 수 없었다고 보는 것이 타당하다"며 "추후보완항소는 적법하다"고 밝혔다.

이어 "원심은 발송송달과 소송행위의 추후보완에 관한 법리를 오해해 판결에 영향을 미친 잘못이 있다"고 덧붙였다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr