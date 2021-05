'영국 변이' 유행하는 울산, 다중시설 종사자 선제검사 행정명령

[아시아경제 최동현 기자] 영국발(發) 코로나19 변이 바이러스가 유행 중인 울산시가 다중이용시설 종사자에 대한 선제 검사를 실시한다.

5일 울산시가 중앙재난안전대책본부(중대본)에 보고한 '울산 특별방역 대책 추진상황'에 따르면 시는 이날부터 14일까지 다중이용시설 종사자를 대상으로 선제검사 행정명령을 시행키로 했다. 이는 최근 울산시 내에서 변이 바이러스가 급속히 확산한 데 따른 조치다.

방역당국이 올해 3월 2주 차부터 4월 2주 차까지 약 6주간 울산 지역에서 보고된 확진자 80명의 검체를 검사한 결과 63.8%인 51명에게서 영국발 변이 바이러스가 검출됐다. 이는 최근 1주일간 전국 변이 검출률 14.8%(656건 중 97명)보다 크게 높은 수준이다.

이번 행정명령에 따라 시는 관내 다중이용시설 종사자들에게 임시 선별검사소를 찾아 진단검사를 받도록 권고할 방침이다.

선제검사 대상은 콜센터 종사자, 각 분야 상담사·안내자, 피부·네일 및 이·미용사, 목욕업 종사자, 유흥시설 업주와 종사자, 택배·운수종사자, 환경미화·전기·가스·환경 등 필수시설종사자, 방문판매 서비스 종사자 등이다.

