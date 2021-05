이마트, '컴프야2021'과 공동마케팅…아이템 증정부터 쇼핑혜택까지

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 컴투스의 인기 모바일 야구 게임인 '컴투스프로야구2021(컴프야2021)'과 이색 마케팅을 펼친다고 5일 밝혔다.

이번 프로모션은 오는 6일부터 23일까지 진행되며 이마트앱 접속 시 아이템 증정, 콜라보 상품 구매 혜택, 퀘스트 완료 시 쇼핑혜택 제공 등 총 3가지 이벤트로 기획했다.

이마트는 오는 26일까지 이마트앱 접속 시 컴프야2021 게임 내 사용 가능한 컴프야 이마트 카트꾸러미를 증정한다. 앱 이벤트 페이지에서 응모할 수 있으며 응모 고객 전원에게 최고급 구단 선택팩 1장, 10만 포인트, 컨디션 드링크 50개 등으로 구성된 이마트 카트꾸러미 쿠폰 코드를 증정한다.

콜라보 행사 상품 이벤트도 기획했다. 오는 6일부터 23일까지 이마트 델리 코너에서 승리를 기원한 닭 구매 고객에게는 게임 내 사용 가능한 고급 골드팩 1장, 2021 Live 선수팩 2장을 제공하며 수박, 피코크 전 품목 등 콜라보 행사 상품 구매 고객에게는 컴프야2021 기획 아이템을 1종 무작위 지급한다. 이번 협업 행사를 기념해 오는 12일까지 승리를 기원한 닭을 행사카드로 구매 시 50% 할인된 가격에 판매한다.

컴프야2021 게임 내 퀘스트 달성 고객에게 이마트 매장에서 사용 가능한 할인권·기프티콘 등의 쇼핑 혜택도 제공한다. 오는 6일부터 26일까지 목표 달성 고객 전원에게는 이마트 매장 7만원이상 구매 시 5000원 할인권을 제공하며, 추첨을 통해 퀘스트 참여 고객 750명에게는 최대 3만원의 이마트 기프티콘을 증정한다.

이마트 관계자는 "앞으로도 업태간 경계를 넘는 이색 협업 마케팅으로 고객들에게 풍성한 혜택과 재미를 모두 제공할 수 있도록 다채로운 행사를 기획하겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr