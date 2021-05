GS25, 코로나19 자가 검사 키트 판매 시작

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 5일 코로나19 자가 검사 키트 2종 시범 판매를 시작한다고 밝혔다. 7일부터는 GS수퍼마켓, 랄라블라 매장에서 검사 키트 구매가 가능하다.

판매 상품은 에스디바이오센서의 '코비드19자가검사(1입)'과 휴마시스의 '코비드19홈테스트(1입)' 2종으로, 모두 식품의약품안전처에서 내수용 허가를 받았다.

자가검사키트에 동봉된 멸균 면봉으로 비강 안쪽의 분비물을 채취한 후 추출 용액과 혼합해 검사기기(디바이스)에 떨어뜨리면 15~30분 안에 코로나19 감염 가능성을 알아볼 수 있다.

GS리테일 관계자는 “이번에 코로나19 자가 검사 키트를 도입해 도서 산간 지역 등 보건 의료 사각지대의 공백을 메우고자 한다”며 “앞으로도 국민의 건강 증진과 생활 안전 플랫폼의 사회 공헌자로서의 역할을 강화해 갈 것”이라고 말했다.

