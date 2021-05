신세계백화점 강남점 식품관 직원, 코로나19 확진

[아시아경제 김유리 기자] 서울 서초구 신세계백화점 강남점 직원 2명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

5일 신세계백화점 등에 따르면 강남점 식품관 계산 직원 2명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 서초구는 역학조사를 통해 이들의 감염 경로와 접촉자를 조사 중이다.

백화점 측은 확진 직원 1명에 대해 지난 1일 오후 코로나19 증세를 보여 2일 검사를 받았고 3일 양성으로 결과가 나왔다고 설명했다. 이에 약 50여명 계산 직원 전원을 대상으로 코로나 검사를 진행, 1명이 추가로 확진됐다. 나머지 직원은 음성 판정을 받았다.

백화점 측은 "잠복기 등을 감안, 현재 계산 직원을 모두 신규 직원으로 배치했다"고 말했다.

서초구는 "4월29일~5월2일 오전 10시30분~오후 8시30분 신세계백화점 강남점 식품관 방문자는 선별진료소에서 코로나19 검사를 받기를 바란다"는 재난안전문자를 이날 오전 발송했다.

