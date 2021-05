[아시아경제 윤동주 기자] 5일 서울 마포구 경의선 책거리에서 '북플로우 책축제'가 열리고 있다. 오는 5일부터 9일까지 온라인과 오프라인으로 병행 개최하는 이번 책 축제는 40여 명의 작가와 아티스트들이 유튜브 채널 '경의선 책거리 Bokk On-Air' 등 온라인 강연과 ''봄향 일러스트전(展)' 등 전시회를 통해 시민들과 소통한다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr