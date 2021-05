바닷바람으로 20만 가구에 전기 댄다 … 석유공사, 동해 부유식해상풍력사업 ‘예타’ 통과

2026년까지 200㎿급 해상풍력 발전단지 건설 청신호



연간 75만㎿ 전력생산 계획 … 2만5천개 일자리 기대

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 바닷바람으로 발전을 일으키는 ‘해상풍력’ 사업이 날개를 달았다.

한국석유공사(양수영 사장)가 추진하고 있는 동해1 부유식 해상풍력 발전사업이 예타를 통과하며 순풍을 타고 있다.

공사는 이 사업이 한국개발연구원(KDI)이 실시한 예비타당성조사를 4일 최종 통과했다고 밝혔다.

동해1 부유식해상풍력발전사업은 석유공사가 한국동서발전, 노르웨이 국영석유회사 에퀴노르와 함께 200MW 규모의 해상풍력 발전단지를 건설하는 프로젝트이다.

5년 뒤인 2026년 전력 생산을 목표로 울산 앞바다에 국내 최초의 부유식 해상풍력 발전소를 짓는다.

공사는 해상풍력발전사업이 종합 사업성 여부를 판단하는 AHP 부분에서 0.56을 기록, 타당성 확보 기준인 0.5 이상을 넘겨 예비타당성 조사를 통과했다고 밝혔다.

공사는 이번 예비타당성 조사 통과에 힘입어 동해1 부유식해상풍력발전사업을 본격 추진키로 했다.

정부의 그린뉴딜 정책에 부응하고 미래 친환경 에너지 시대로 전환을 본격 준비한다는 계획이다.

공사는 2018년 10월 풍향계측기인 라이다(Lidar) 설치를 시작으로 2020년 6월 울산시 및 민간기업과 부유식 해상풍력산업 육성을 위한 협약식을 체결하는 등 그동안 준비작업을 진행해 왔다.

석유공사 안범희 신성장사업추진단장은 “탄소에너지 시대에서 미래 청정에너지 시대로의 대전환을 위한 의미 있는 출발점”이라며 “성공적 사업수행을 위해 최선의 노력을 전개해 나갈 것”이라고 말했다.

이번 KDI 예비타당성 조사 최종통과로 사업이 완성되면 2만5000개의 일자리 창출과 20만 세대(4인 기준)가 연간 사용할 수 있는 75만MW 전력을 생산할 것으로 기대된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr