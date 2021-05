방미길 오르는 황교안…"껍데기만 남은 한미동맹, 방치할 수 없다"

美 국제전략문제연구소 방문해 한미 관계 등 논의 예정

[아시아경제 박준이 기자] 미국 국제전략문제연구소(CSIS) 초청으로 방미길에 오르는 황교안 전 미래통합당 대표가 "껍데기만 남은 한미동맹, 더 방치할 수 없다"며 문재인 정부를 대신해 대한민국의 국제적 위상을 회복하겠다고 나섰다.

황 전 대표는 5일 페이스북을 통해 "지금, 인천공항입니다. 미국으로 갑니다"라며 이 같이 말했다. 그는 정원석 국민의힘 비상대책위원과 지성호 국민의힘 의원과 함께 7박8일 간 워싱턴DC를 방문할 예정이다.

앞서 황 전 대표는 페이스북을 통해 "미국에서 많은 분들을 만나고 한미 관계와 동북아 관계에 대한 대응책을 논의토록 하겠다"고 밝힌 바 있다.

그는 "한미동맹은 세계에 전례 없는 대한민국 발전의 초석"이라며 "문재인 정권에 기대 거는 일에는 지쳤다. 국민도 그렇고 저 역시도 마찬가지"라고 설명했다.

그러면서 "대한민국의 국제적 위상 회복, 제가 직접 나서겠습니다"며 "미국의 문재인 정권에 대한 불신이 대한민국에 대한 불신이 되지 않도록 제가 할 수 있는 일을 하려 한다"고 강조했다.

