[아시아경제 이정윤 기자] 처음 보는 행인을 흉기로 찔러 살해한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 강동경찰서는 살인 혐의로 A(42)씨를 붙잡아 조사하고 있다고 5일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 7시께 강동구 천호동의 주택가에서 길을 가던 남성 B(64)씨의 가슴과 복부 등을 여러 차례 찌른 혐의를 받는다. B씨는 병원으로 옮겨졌으나 사망했다.

경찰 조사에서 A씨는 처음 본 피해자에게 '1000원을 빌려 달라'고 했고 이를 거절하자 흉기를 휘둘렀다고 진술했다. 범행 후 A씨는 스스로 112에 신고해 붙잡혔다. 경찰은 이날 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.

