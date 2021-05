도시명이 곧 상품…지역별 ‘브랜드 경영’ 강화

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 전국 지방자치단체의 브랜드 경영 강화로 관련 상표출원이 늘고 있다. 도시 이름을 브랜드로 활용해 지역을 관광 상품화하는 전략이다.

5일 특허청에 따르면 2018년~2020년 전국 지자체 중 상표출원이 두드러진 곳은 담양군(123건), 정읍시(105건), 신안군(79건), 진안군(70건) 등이다.

특이한 점은 군(郡) 단위 7개 지역의 상표출원이 다출원 상위 10위권에 포진했다는 점이다. 이는 대도시에 비해 상대적으로 이름이 덜 알려진 지명을 붙인 상표를 출원·등록해 지역을 대외적으로 알리려는 지자체의 노력이 가미된 것으로 풀이된다.

지자체의 상표출원은 주로 각 지역별 특산품과 문화관광 관련 상품에 집중되는 양상이다.

상표출원이 단연 많았던 담양군의 경우 지역 특산품으로 꼽히는 대나무를 이용한 ‘대숲 맑은 생태도시 담양’ 브랜드가 적극 활용되고 있다.

또 울창한 대나무 숲 정원 브랜드 ‘죽녹원’, 대나무를 소재로 하는 국내 유일의 ‘담양 대나무축제’ 등은 담양군의 주요 상표로 꼽힌다.

이중 대나무축제는 문화체육관광부의 문화관광 우수 축제에 5년 연속(2012년~2016년), 문화관광 최우수 축제에 3년 연속(2017년~2019년) 선정 선정되는 등의 쾌거를 올렸다.

정읍시는 단풍으로 유명한 내장산을 기반으로 농·특산물 대표 브랜드 ‘단풍미인’ 상표를 내세워 쌀, 토마토, 수박, 한우 등을 홍보·판매하고 있으며 신안군은 ‘1004 천사섬 신안’을 브랜드로 활용하고 있다.

신안군이 관내 도서 박지도에 보라색 라벤더 정원을 조성하고 마을을 보라색으로 색을 입혀 ‘가고 싶은 섬’, ‘퍼플 섬’ 등 브랜드로 문화관광을 적극 홍보하는 것도 이색활동으로 꼽힌다.

특허청 생활용품상표심사과 박성용 심사관은 “지자체의 상표 출원 증가는 지역 특산물의 차별화와 경쟁력 강화를 위한 지자체의 노력이 반영된 결과물”이라며 “특허청은 앞으로도 지역을 대표하는 브랜드가 다수 개발돼 국내외 시장에서 인정받는 브랜드로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr