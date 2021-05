병원 온 어린이에 준 선물 … 대동병원, 어린이날 이벤트 손소독제 나눠줘

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대동병원(병원장 박경환)이 어린이날을 맞아 병원을 찾은 어린이에게 손소독제를 선물했다.

4일 오전부터 대동병원 소아청소년과 외래와 소아발달재활치료센터에서는 진료차 병원을 방문한 소아 환자들에게 스프레이형 손소독제를 나눠줬다.

대동병원 소아청소년과 손병희 부장은 “비록 작은 이벤트지만 지난해부터 계속되는 코로나로 인해 친구들과 마음껏 뛰어놀지 못하는 어려운 시기를 보내고 있는 아이들에게 선물했다”고 말했다.

대동병원은 지난 1월 아동학대 피해 어린이에게 신속하고 원활한 의료서비스를 제공하기 위해 부산시가 추진한 아동학대 전담의료기관으로 지정됐다.

4일 오전에는 부산시가 시의회, 교육청, 법원, 초록우산 어린이재단 등과 함께 개최한 ‘아동학대 제로’ 선포식에 참여해 어린이 복지 증진 사업을 펼치고 있다.

