산림청, ‘청옥산 생태경영숲’ 이달의 국유림 명품 숲 선정

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 청옥산 생태경영 숲이 이달의 국유림 명품 숲에 선정됐다.

산림청은 5월 가볼만한 국유림 명품 숲으로 경북 봉화군 소천면 고선리 소재 청옥산 생태경영 숲을 선정했다고 5일 밝혔다.

청옥산은 백두대간 줄기의 산자락이 봉화군에서 치솟은 형국으로 산세가 험한 오지에 자리하고 있다. 해발은 1277m며 청옥산이라는 이름은 최근에는 접하기 힘든 산나물 ‘청옥’이 많이 자라고 산 아래 옥(玉) 광산에서 푸른 옥이 많이 발굴된다는 데서 유래된 것으로 전해진다.

특히 청옥산은 태백산을 중심으로 일대에 해발 1000m 이상의 산이 9개 이상 어우러져 풍광이 빼어나다는 평가를 받는다.

산림청은 현재 청옥산을 생태경영림으로 선정해 관리하고 있다. 이곳에선 금강소나무가 주로 자라고 있다.

무엇보다 이곳 나무는 형질이 우수하고 참나무, 물푸레나무, 단풍나무 등 다양한 산림 수종이 자리 잡아 산림유전자원 보호구역으로도 지정돼 관리되는 중이다.

청옥산 계곡 인근에는 야영하기 적합한 ‘국립청옥산자연휴양림’이 자리해 휴양객들의 발걸음도 계속 이어지고 있다.

해발 800m에 위치한 휴양림 주변에는 수령 100년 이상의 아름드리 소나무와 잣나무, 낙엽송 등이 울창하다. 또 봄철에는 계곡 인근에서 자생하는 함박꽃나무의 꽃이 장관을 이루고 여름철엔 울창한 숲에서 자연 발생하는 피톤치드가 가득해 숲에서 삼림욕을 즐기기에 알맞은 장소로 꼽힌다.

휴양림 내에는 캠핑 애호가들이 전국 최고로 꼽는 오토캠핑장이 조성돼 있고 사계절 야영에 불편이 없도록 온수와 전기도 제공된다.

산림청 주요원 국유림경영과장은 “봄철 녹음 짙은 숲에서의 활동은 몸과 마음 건강에 도움을 준다”며 “청옥산을 찾은 산림휴양객이 자연에서 휴식을 취하고 인근 백천계곡 등 지역 명소를 함께 둘러보는 여유를 갖길 권한다”고 말했다.

