'어린이 보호구역' 안전 강화한다더니…통합관리 시스템 자료입력 저조

전국 평균 66.5%…서울 단 5.9%

이은주 의원 "올해도 정보관리 차질 우려"

[아시아경제 이관주 기자] 어린이보호구역에 대한 체계적 관리를 위해 정부가 추진한 '보호구역정보 통합관리 시스템'의 자료 입력이 제대로 이뤄지지 않고 있는 것으로 나타났다.

5일 국회 행정안전위원회 소속 이은주 정의당 의원이 도로교통공단으로부터 제출받은 '보호구역정보 통합관리 시스템 자료입력 현황' 자료에 따르면 올해 4월 기준 전국 어린이보호구역 통합관리시스템 자료입력률은 66.5%에 불과하다.

해당 시스템은 행정안전부와 경찰청, 도로교통공단이 어린이 보호구역의 체계적·종합적 정비를 위한 중장기 개선계획으로 추진된 사안이다. 운전자와 보행자에게 적시에 보호구역과 시설물에 관한 정보를 제공하고, 그동안 수작업으로 관리돼 변동사항을 반영하지 못했던 자료를 체계적으로 관리할 수 있다. 유관기관과 실시간 정보를 공유해 행정업무를 간소화 할 수 있다는 장점도 있다.

그러나 당초 계획대로라면 2020년에 구축이 완료돼 올해 시민들에게 정보공개가 돼 있어야 함에도 시스템의 자료 입력이 제대로 이뤄지지 않고 있는 것이다. 입력률이 낮은 지자체는 인천 62.9%, 경기 61.7%, 전남 58.0%, 강원 49.9%, 전북 41.0%, 서울 5.9% 순이다. 특히 매우 저조한 입력률을 보인 서울의 경우 어린이보호구역 1716개 중 102개만 보호구역 세부정보 및 안전시설, 도로부속물 등을 입력한 것으로 확인됐다.

이 의원은 "서울시는 자체적으로 교통정보를 안내하는 웹 기반의 사이트가 있어서 입력이 늦어지고 있다고 했지만 이 사이트는 ‘서울특별시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)’으로 서울시의 교통안전시설 설치현황을 제공하는 목적으로 어린이, 노인, 장애인 보호구역에 대한 정보는 없다"고 지적했다.

그러면서 “작년 국정감사에서도 사업 완료 시점이 이미 늦어진 만큼 관계부처와 협조해 운전자와 교통약자 모두에게 적시에 도로 교통의 정보가 제공될 수 있도록 신속하게 추진해달라고 당부했었다”며 “이대로라면 올해에도 정보관리에 차질이 발생할 가능성이 커졌다”고 비판했다.

이 의원은 “보호구역 내 교통사고 제로화를 넘어 우리 어린이들과 교통약자들이 안전하게 도로 위를 다닐 수 있도록 관계부처는 적극적으로 협조해 달라”고 강조했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr