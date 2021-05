이재용 '경영권 승계' 내일 증인신문… 불법 여부 놓고 공방

[아시아경제 조성필 기자] 삼성그룹 경영권 승계를 위해 삼성물산과 제일모직의 부당한 합병을 지시·승인한 혐의로 재판에 넘겨진 이재용 부회장에 대한 증인신문이 6일 시작된다.

서울중앙지법 형사합의25-2부(재판장 박정제 부장판사)는 이날 자본시장법상 부정거래 행위 및 시세조종, 업무상 배임 혐의로 기소된 이 부회장 등의 2차 공판을 열고 증인신문 절차를 진행한다. 이날은 삼성물산과 제일모직의 합병에 관여한 것으로 알려진 전직 삼성증권 기업금융 담당 직원 한모씨가 증인으로 출석한다.

쟁점은 이 부회장의 경영권 승계 과정에 분식회계와 주가조작 등 불법 행위가 동원됐느냐다. 검찰은 삼성그룹의 미래전략실이 2015년 삼성물산·제일모직 합병을 추진할 당시 제일모직 주가를 띄우고 삼성물산 주가를 낮추고자 거짓 정보를 유포했다고 보고 있다.

검찰은 앞선 1차 공판에서도 "이 부회장 측은 합병 목적을 숨기지 않았다면서 합병을 통한 지배력 강화는 공시를 통해 누구나 알 수 있었다고 하지만 문제는 이재용 부회장의 지분율 증가가 아니라 마치 사업상 필요에 따른 합병인 것처럼 가장했다는 것"이라고 지적했다.

그러면서 "실제 피고인들은 이 부회장의 사익 목적으로 이 부회장이 결정하고 이 부회장에게 유리한 시점을 선택했고 사업 효과는 고려대상으로 삼지 않았다"면서 "대외적으로는 사업상 필요에 따랐고 삼성물산과 제일모직 양사가 스스로 결정했으며 주주에게 유리한 시점을 선택했고 막대한 시너지가 발생할 것처럼 투자자를 속여 합병을 성사시켰다"고 했다.

반면 이 부회장 측은 검찰의 공소사실을 모두 부인하고 있다. 변호인은 "합병은 사업상 필요성이 충분한 상황이었다"고 했다. 결과적으로도 삼성물산의 경영권 안정화라는 긍정 평가를 낳았고, 회사 뿐 아니라 주주에게도 이익이 돌아갔다는 주장이다.

변호인은 검찰 측이 지적한 미전실의 합병 검토에 대해선 "합병 과정은 당사 회사와 이사회 결정에 따라 추진됐으며 양사와 주주들의 이익이 충분히 고려됐다"면서 "미전실이 대주주 이익을 위해 검토하다보니 합병 비율 시점을 삼성물산 주주에게 불리하게 정한 것 아니냐고 오해하는데 합병 비율이나 시점 면에서 삼성물산 주주에게 불리하지 않은 이상 미전실이 합병을 검토했다는 것이 문제 될 것은 없다"고 했다.

양측의 주장이 평행선을 달리고 있어 증인신문도 공방 양상으로 흐를 가능성이 높다. 검찰은 이 부회장의 안정적인 경영권 승계를 위해 미전실 주도로 치밀하게 계획됐음을 추론할 수 있는 진술을, 변호인은 합병은 경영상 필요에 따라 합법적으로 이뤄졌다는 취지의 답변을 끌어내기 위한 신문을 진행할 것으로 예상된다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr