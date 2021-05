볼빅이 가정의 달 5월을 맞아 ‘감사 사랑 선물 패키지(사진)’를 출시했다.

비스무스(Bismuth) 화이트 골프공에 아이스블루 수국과 붉은 홍매화의 꽃망울을 형상화한 이미지를 담았다. 두 꽃을 한 프레임에 넣어 제작한 볼마커는 그린에서 골프공을 마크한 뒤 손쉽게 구별하는 역할을 수행한다. 가족이나 친구뿐만 아니라 기업의 다양한 비즈니스 차원 선물용으로도 안성맞춤이다. 전국 주요 골프용품 매장과 온라인에서 살 수 있다.