최영애 인권위원장 "아동은 전인적 인격체이자 독립된 주체"

어린이날 성명 발표



[아시아경제 이관주 기자] 최영애 국가인권위원회 위원장이 5일 어린이날을 맞아 성명을 내고 "각종 학대와 폭력, 돌봄의 위기로부터 아동을 보호하기 위해서는 아동을 전인적 인격체이자 독립된 주체로 바라볼 수 있도록 사회적 인식의 대전환이 이뤄져야 한다"고 강조했다.

최 위원장은 "어린이날은 모든 아동이 인격적으로 존중받으며 행복한 삶을 일궈나갈 권리가 있음을 되새기는 뜻깊은 날"이라며 "아동은 독립된 주체로 기본적 권리를 향유하며, 사랑과 인정 속에서 성장하는 하나의 인격체로 인정받아야 한다"고 어린이날의 의의를 되짚었다.

특히 최 위원장은 "여전히 우리사회에는 아동을 미성숙하고 수동적인 존재, 보호와 훈계의 대상으로만 바라보는 인식이 뿌리 깊게 남아 있다"고 지적했다. 이 같은 전통적 인식이 아동에 대한 학대와 폭력 사건의 중요한 원인이 되고 있다는 게 최 위원장의 분석이다.

그러면서 "인권위는 아동에 대한 사회적 인식을 변화시키기 위해 노력할 것과, 그러한 바탕 위에서 아동학대·학교폭력·돌봄 위기 등을 유발하는 원인을 보다 심층적으로 파악하고 이에 따른 종합적인 정책을 마련할 것을 정부에 촉구한다"고 덧붙였다.

마지막으로 최 위원장은 "어린이날을 맞아 우리 사회 모든 어린이들이 자신의 권리를 온전히 누리며 행복한 삶을 살아갈 수 있기를 기원한다"면서 "아동의 권리와 존엄성을 보장하기 위해 국가와 우리 사회 모두가 더욱 노력할 것을 요청한다. 인권위 또한 아동 인권 보장을 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr