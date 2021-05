부산시 초대 자치경찰위원회 출범…위원장 정용환

2개월 시범운영 뒤 7월 전면 시행

[아시아경제 이관주 기자] 부산시는 6일 오후 4시 시청 1층 대회의실에서 초대 자치경찰위원회 출범식을 개최한다고 5일 밝혔다.

부산시 자치경찰위원회는 부산형 자치경찰분야 정책수립 및 추진 등을 총괄하고 자치경찰사무를 지휘·감독하는 역할을 하게 된다. 자치경찰위원회는 5~6월 시범운영을 통해 제도개선사항을 발굴하고 7월부터 자치경찰제를 전면 시행할 계획이다. 초대 자치경찰위원장으로는 정용환 전 부산경찰청 보안과장이 임명됐다.

김창룡 경찰청장은 “부산자치경찰위원회가 처음 출범하는 만큼 초기에 다소의 어려움은 예상되나, 부산시·부산시의회 등 기관 간 소통과 협력을 통해 모범적인 사례로 정착할 것을 확신한다”며 “부산자치경찰위원회가 부산시민의 안전을 더욱 공고히 하는 주민친화적 경찰활동을 이끌어주기 바라며 경찰청도 협조 및 지원에 노력을 다하겠다”고 말했다.

박형준 부산시장은 “자치경찰제 첫 도입으로 제도적 미흡함과 시행 초기 혼란이 있겠지만 차츰 내실을 다져 지방행정과 치안 행정이 같이 손잡고 더욱 촘촘한 안전망을 만들어나갈 것”이라며 “오늘 출범식을 시작으로 시민과 동행하는 자치경찰이 되도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

