'사무규칙' 놓고 공수처·검찰 갈등 본격화… 조율 쉽지 않을 듯

[아시아경제 배경환 기자] '조건부 이첩'(공소권 유보부 이첩)을 놓고 대검찰청과 고위공직자범죄수사처(공수처)간 갈등이 본격화됐다. 공소권 유보부 이첩 등의 내용이 담긴 공수처 사건사무규칙이 법적 근거가 없다는 대검 비판에 공수처가 다시 반박에 나서고 있다.

앞서 공수처는 4일 공수처 사건의 접수·수사·처리 및 공판 수행 등 업무 관련 사항을 담은 공수처 사건사무규칙을 제정·공포했다. 세부적으로는 규칙 제25조제2항에 검찰과 갈등을 빚고 있는 '기소 유보부 이첩' 조항을 달았다. 해당 조항에 따르면 공수처는 수사의 공정성 및 사건의 규모 등을 고려해 타 기관의 수사에도 불구하고 기소 여부 판단은 공수처에서 하는 것이 적절한 경우 수사 완료 후 공수처에 이첩하도록 했다.

대검은 반발했다. 기자단을 통해 "공소권 유보부 이첩 등을 담은 공수처 사건사무규칙은 법적 근거 없이 새로운 형사절차를 창설하는 것으로 적법절차 원칙에 위배될 우려가 있을 뿐만 아니라 우리 형사사법 체계와도 상충할 소지가 크다"고 지적했다.

특히 공수처가 수사는 할 수 있지만 재판에 넘길 권한은 없는 대통령이나 국회의원 등 사건의 경우, 수사 뒤 기소 여부를 결정해 검찰에 사건을 넘기게 한 규정도 "법률상 근거가 없다"고 주장했다. 또한 경찰이 검사 비위를 수사할 경우 검찰이 아닌 공수처에 영장을 신청하도록 한 규칙에 대해서도 "형사소송법과 충돌하고, 사건관계인의 방어권에 지장이 생길 것"이라고 우려했다.

공수처는 즉각 반박했다. "공수처 사건사무규칙은 공수처법 제45조에 근거를 두고 있으며 대통령령에 준하는 효력이 있다"는 입장을 내놨다.

아울러 사건사무규칙 중 사법경찰관이 비위 검사에 대한 영장을 공수처에 신청하는 내용이 형사소송법과 충돌한다는 주장에 대해서는 "검찰의 제 식구 감싸기를 방지하기 위해 공수처에 검사에 대한 공소권이 부여된 것"이라며 "대검 주장은 검사 비위에 대해 검찰에 영장을 신청하라는 뜻으로 검사 비위 견제라는 공수처법에 반한다"고 설명했다. 이어 "헌법재판소는 지난 1월 공수처 검사의 영장청구권을 명백하게 인정했는데 검찰은 헌재 결정을 도외시하고 있다"고 덧붙였다.

법조계에서는 검찰과 공수처간 이견이 더 벌어질 가능성을 우려하고 있다. 양 기관은 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹 사건 연루 혐의를 받는 이성윤 서울중앙지검장 등의 사건 이첩을 놓고 이미 한 차례 갈등을 빚은 상태로 이들은 협의체를 통해 논의를 지속할 계획이라는 입장이지만 조율이 이뤄질지는 미지수다.

