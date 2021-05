농협은행 "가정의 달, 용돈 보내시고 치킨파티"

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 가정의 달 5월을 맞아 이달 31일까지 모바일 플랫폼인 ‘올원뱅크’에서 '사랑하는 가족에게 용돈 송금하고 치킨파티!'이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 이벤트는 평소 자주 송금하는 계좌들을 '자주쓰는 계좌'의 ‘가족’ 그룹에 등록한 고객이나, '받는 통장표시'에 ‘용돈’이나 ‘치킨’이라는 단어를 포함해 3만원 이상 송금한 고객 중 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 총 1000명을 추첨해 또래오래 치킨세트 모바일 쿠폰을 제공한다. 이벤트 대상 계좌 등록 건수와 송금 건수가 많을수록 당첨 확률이 높아진다.

이상래 디지털금융부문 부행장은 “이번 이벤트를 통해 가족에게 용돈 송금으로 사랑과 감사의 마음을 전하고, 치킨 파티도 즐기는 기회가 되기를 바란다”며, “앞으로도 간편한 금융 서비스와 다양한 이벤트로 고객 감동을 실현하는 생활금융플랫폼을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.

