[과학을 읽다]어린이 '장래희망'에서 과학자가 실종됐다

[아시아경제 김봉수 기자] "과학기술이 우리나라의 운명을 결정할 것이다."

4일 국회에서 열린 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 후보자 인사청문회에서 변재일 더불어민주당 의원이 임 후보자에게 중책을 잘 수행해 달라고 당부하면서 한 말입니다. 맞습니다. 미래의 먹거리를 좌우할 4차산업 혁명, 당장에 처한 코로나19 팬데믹(세계적 대유행), 재앙을 예고한 기후변화 등의 해결하고 인류의 지속가능한 생존을 위해선 오직 과학기술만이 유일한 희망입니다.

그러려면 무엇보다 과학기술 인재 양성이 중요하지만 우리나라 현실은 거꾸로 가고 있습니다. 어린이들의 '장래희망' 리스트에서 과학자는 사라진 지 오래입니다. 아이들도 눈치는 있는 지라, 돈 벌기 쉽고 재미있는 직업을 택합니다. 국민들의 수학, 과학 등에 대한 관심도 낮아지고 있습니다. 현장 과학기술 인력을 양성하는 이공계 대학원들은 이미 지원자가 없어 문을 닫을 지경입니다.

교육부가 매년 조사해 온 초등학생들의 장래 희망을 살펴 볼까요. 과거 과학자는 3~4위의 상위권을 차지했었죠. 그런데 지금은 10위권에 들지도 못합니다. 지난 2월 발표된 지난해 조사 결과 초등학생들의 희망직업 1위는 운동선수(8.8%)로 지난 2018년 이후 계속 1위였습니다. 2위는 의사(7.6%), 3위는 교사(6.5%), 4위는 유튜버, BJ, 스트리머 등 크리에이터(6.3%), 5위는 프로게이머(4.3%) 였습니다. 과학자는 1.8%로 17위에 머물렀습니다. 2015년 8위, 2019년 13위 등 점점 순위가 처지고 있습니다.

지난달 한 학습지 업체가 발표한 조사에서도 어린이들의 장래희망 1순위는 '콘텐츠 크리에이터(1인방송 제작자)'였고, 2위는 '가수 또는 배우(16.9%)', 3위는 '선생님(10.9%)'이었습니다. 과학자(8%)는 '요리사(10.3%)', '운동선수(8.8%)'에도 밀려 6위에 그쳤죠.

그러다보니 학생들의 수학이나 과학에 대한 관심과 실력도 떨어지고 있습니다. 2019년 조사에서 초등학교 4학년의 수ㆍ과학 흥미도는 조사 대상 58개국 중 최하위권(수학 57위ㆍ과학 53위)에 머물렀으며, 중학교 2학년도 마찬가지(수학 39위ㆍ과학 26위)였습니다. 일반 국민들도 46.9점(성인 기준)으로 미국(63.3점)보다 16.4점이나 낮습니다.

결국 이같은 선호도 하락은 실제로 과학기술 인력의 공급 차질로 이어지고 있습니다. 인구 감소로 인한 영향도 있었지만 이공계 대학원 진학률은 2015년 11.6%에서 2018년 9.2%로 감소했고, 정원 대비 학생 수(충원율)은 2015년 87.7%에서 지난해 79.6%까지 떨어졌습니다. 벌써부터 일부 대학원들은 학생 수 부족으로 존폐의 위기에 놓인 곳이 많습니다.

'과학기술'은 말 그대로 위기에 처한 인류가 기댈 수 있는 마지막 보루가 되고 있습니다. '아이를 키우는 데는 온 마을이 필요하다'는 말처럼, 과학기술 인재 양성에 학부모부터 정부까지 모두가 나서야 할 때입니다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr