바이오엔테크 CEO "코로나 대유행 내년 중반까지 갈 것"

[아시아경제 최동현 기자] 코로나19 백신을 개발한 독일 바이오엔테크의 창업자 우구르 사힌 최고경영자(CEO)가 팬데믹(전염병의 세계적 대유행)이 내년 중반까지 지속될 것으로 내다봤다.

사힌 CEO는 4일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 주최한 'CEO 협의회 서밋' 행사에서 인도를 비롯한 개발도상국들에서 아직 코로나19 감염이 급증하는 추세라며 이 같이 전망했다. 사힌 CEO는 서구에서 처음으로 승인된 화이자-바이오엔테크 백신을 만든 인물이다.

그는 "세계적으로 백신 접종률을 높이지 않으면 아무도 안전하지 않을 것"이라며 전 세계적으로 집단면역을 달성해야 대유행을 종식할 수 있다고 밝혔다.

사힌 CEO는 이어 "2022년 중반까지 인도처럼 인구밀도가 높은 지역들도 높은 수준의 백신 접종률을 기록해 집단면역에 도달할 수 있을 것"이라며 "향후 12개월 동안 점점 더 많은 선진 공업국과 개발도상국, 저소득 국가가 백신 제조 역량을 늘리고 새로운 제조 시설을 추가함으로써 집단면역에 이르게 될 것"이라고 덧붙였다.

