이탈리아도 외국인 관광객 맞는다…'그린 패스' 도입

[아시아경제 최동현 기자] 이탈리아가 이르면 이달 말부터 외국인 관광객의 입국을 제한적으로 허용할 전망이다.

ANSA 통신 등에 따르면 마리오 드라기 총리는 4일(현지시간) 온라인으로 진행된 주요 20개국(G20) 관광장관 회의를 마친 뒤 기자회견에서 5월 하순께 '그린 패스(Green Pass)'를 도입 계획이라고 밝혔다.

그린 패스는 코로나19 예방 백신을 접종했거나 감염 후 회복돼 면역이 형성된 이에게 발급되는 일종의 보증서다. 이를 소지한 외국인 관광객에 한해 입국 제한을 풀겠다는 것이다.

현재 이탈리아는 유럽 국가를 포함한 거의 모든 해외발 입국자에 5∼10일의 격리 의무를 지우고 있다.

드라기 총리는 "세계는 이탈리아를 여행하기를 원한다"며 "팬데믹(바이러스의 세계적 대유행)으로 문을 걸어 잠가야 했지만 이제 세계를 다시 받아들일 준비가 돼 있다"고 강조했다.

그는 또 유럽연합(EU) 차원에서는 오는 6월 중순께 이탈리아와 유사한 방식의 그린 패스를 도입할 예정이라고 덧붙였다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr