KDB캐피탈, 대부업 대출 손뗀다…내년 1월 취급 중단

[아시아경제 이광호 기자]국책은행 자회사가 대부업체의 전주(錢主) 역할을 한다는 비판에 따라 산업은행 자회사인 KDB캐피탈이 내년 1월에 대부업 대출에서 손을 뗀다.

5일 금융권에 따르면 산은은 KDB캐피탈의 대부업 대출 관리 방안을 국회에 보고했다. 지난해 국회 국정감사에서 'KDB캐피탈의 대부업체 대출이 더 늘어나지 않도록 대책을 강구하라'는 국회 지적에 따른 답변이다.

KDB캐피탈은 기존 거래 대부업체의 신규 취급 중단을 통해 내년 1월까지 대부업 대출 전액을 없앨 계획이다.

KDB캐피탈은 대부업체 대출에 대한 국회 지적이 처음 있었던 2018년 이후 대부업 대출 규모를 줄였다.

대출 잔액은 2017년 707억원에서 2018년 659억원, 2019년 299억원, 2020년 144억원으로 꾸준히 줄었다.

