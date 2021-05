美 재무장관 "경제 과열 막기위해 금리 다소 올려야할수도"

옐런 장관 '금리' 발언에 뉴욕증시 하락세…나스닥 1.9%↓ 마감

[아시아경제 김수환 기자] 재닛 옐런 미국 재무장관은 코로나19 사태에서 급반등 중인 미 경제의 과열을 막기 위해 기준금리를 올려야 할 필요성을 시사했다.

4일(현지시간) 옐런 장관은 이날 미 매체애틀랜틱 주최로 열린 '미래경제써밋' 행사에서 방영된 사전 녹화 인터뷰를 통해 "우리 경제가 과열되지 않도록 금리가 다소 올라야 할지도 모른다"고 말했다.

코로나19 사태 대응을 위해 여러 차례의 재정부양 패키지를 집행한 데 더해 조 바이든 대통령이 약속한 물적·인적 인프라 투자 계획까지 시행되면 어마어마한 돈이 시장에 풀린다는 점을 염두에 둔 발언으로 보인다.

전임 도널드 트럼프 행정부와 바이든 행정부는 지금까지 코로나19 대응에 총 5조3000억달러(약 5057조원)를 지출했고, 바이든 대통령이 제시한 인프라 등 투자 계획에는 4조달러(약 4496조원)가 소요될 예정이다.

전직 미 연방준비제도(Fed) 의장이기도 한 옐런 장관의 이런 언급은 미 경제 회복 속도가 당초 예상을 웃돌면서 인플레이션 우려가 커지는 가운데 나온 것이어서 더욱 주목된다.

미 노동부 조사 결과 지난 3월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월보다 2.6% 급등해 물가상승 염려를 더했다.

이에 제롬 파월 현 Fed 의장은 물가상승 압력이 "일시적일 것"이라며 시장의 불안을 일축해왔다. 옐런 장관도 지난 2일 NBC 방송 인터뷰에서 "인플레이션이 문제가 될 것으로 생각하지 않는다"고 단언했다.

그러나 래리 서머스 전 재무장관을 비롯한 몇몇 경제학자들은 과도한 재정 지출이 "반갑지 않은" 인플레이션을 촉발할 가능성을 경고하고 있다.

이런 상황에서 옐런 장관이 금리 인상 가능성을 직접 거론한 것은 매우 이례적인 발언이라고 월스트리트저널(WSJ)이 분석했다. 빌 클린턴 전 행정부 이후 백악관과 행정부에서 금리 정책에 대한 언급을 삼가는 것이 수십년의 관행이었기 때문이다.

옐런 장관의 금리 인상 시사에 젠 사키 백악관 대변인은 "우리는 인플레이션 위험을 매우 심각하게 여기고 있다"면서도 "경제 전문가들은 인플레이션 위험이 일시적일 것으로 생각한다"고 말했다.

이날 옐런 장관의 발언은 뉴욕증시에도 영향을 미쳤다. 4일 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 28.00포인트(0.67%) 내린 4164.66, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 261.61포인트(1.88%) 급락한 1만3633.50으로 장을 마감했다.

애플 주가가 3% 이상 하락했고, 아마존 주가는 2% 넘게 내렸다. 테슬라와 알파벳, 마이크로소프트 주가도 1% 이상 떨어졌다.

그동안 미 증시는 경제 재개에 따른 인플레이션 압박으로 연준이 예상보다 일찍 금리를 인상할 수 있다는 점을 우려해왔다. 이에 더해 미국 주요 지수가 사상 최고치 근처에서 움직이면서 조정에 대한 압력이 커진 상황이었다.



뉴욕증시 전문가들은 지난 몇 달간 주가 상승률을 고려할 때 투자자들이 차익실현에 나설 가능성이 있다며 인플레이션 우려가 주식 매도 압박을 더 키울 것이라고 말했다.

에버코어 ISI의 데니스 드부셔 전략가는 CNBC에 "중요한 것은 인플레이션이며 공급 제약이 나타나는 상황에서 더 강한 성장은 더 높은 인플레이션으로 이어진다는 것"이라며 "그것이 주식에 어떤 의미냐는 것이다"라고 강조했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr