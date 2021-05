이탈리아, 코로나19로 지난해 사망자수 18% 급증

이탈리아 통계청, 인구 보고서 공개

코로나19로 최소 10만여명 사망 추정

[아시아경제 김수환 기자] 코로나19 여파로 작년 이탈리아 전체 사망자 수가 크게 증가한 것으로 나타났다.

이탈리아 통계청(ISTAT)이 3일(현지시간) 공개한 인구 보고서에 따르면 작년 한 해 사망자 수는 74만6000명으로 전년 대비 18%(11만2000명) 급증했다.

여기에는 코로나19 확산에 따른 피해가 큰 영향을 미친 것으로 분석된다.

작년 공식 집계된 코로나19 사망자 수는 7만5891명이다. 하지만 전체적으로 증가한 사망자 규모를 고려하면 실제 바이러스 감염 희생자는 더 많을 것으로 추정된다.

ISTAT이 코로나19 변수를 제거하고 2019년 사망자 세부 데이터를 토대로 추정한 2020년 사망자 규모는 1만3000명 증가한 64만7000명이다. 코로나19로 최소 9만9000명의 사망자가 추가 발생했을 가능성이 있다는 것이다.

작년에는 코로나19 탓에 기대수명도 짧아진 것으로 나타났다. 당국에 따르면 기대수명은 82세로 전년 대비 1.2세 낮아진 것으로 나타났다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr