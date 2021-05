독일, 코로나 백신접종자 야간통금·모임제한 곧 해제

쇼핑 갈때 코로나19 음성 진단결과서 제시 안해도 돼

변이바이러스 없는 국가서 해외여행 후 귀국할 때 자가격리 면제

[아시아경제 김수환 기자] 독일이 이번 주말부터 코로나19 백신 접종자나 완치자에 대해 야간통행금지나 모임제한 등을 해제할 계획이다.

독일 정부는 4일(현지시간) 내각회의를 열고 이 같이 결정했다. 이 조치는 연방하원과 연방상원의 승인을 얻으면 주말부터 시행된다.

현재 독일에서는 최근 1주일간 코로나19 신규확진자가 인구 10만명당 100명 이상인 지역에는 오후 10시부터 다음날 오전 5시까지 야간통행금지가 실시 중이다. 코로나19 백신접종자나 완치자는 이러한 지역에서도 야간통행이 허용되는 것이다.

또 현행 가구 외 1명과만 허용된 사적 모임도 백신 접종자나 완치자끼리는 인원 제한 없이 자유롭게 가질 수 있게 된다.

이 조치가 적용되는 이들은 코로나19 백신 접종을 2차까지 마친 후(얀센백신은 1차) 2주가 지났거나, 코로나19에서 완치된 뒤 6개월이 지나지 않은 이들이다. 코로나19에서 완치된 뒤 6개월이 지난 이들은 1차례 코로나19 백신접종을 받은 후 2주가 지나면, 2차 접종을 마친 이들과 같은 대우를 받는다.

이 밖에도 미용실에 가거나 다른 상점에 쇼핑하러 갈 때도 음성인 코로나19 진단검사 결과를 제시하지 않아도 된다. 변이바이러스 위험지역을 제외한 국가에서 해외 여행 후 귀국 시 자가격리를 하지 않아도 된다.

다만, 백신 접종자나 완치자도 마스크 착용이나 거리두기는 계속 유지해야 한다.

한편, 독일 당국의 집계에 따르면 전날 독일의 신규확진자는 7534명, 사망자는 315명이다. 최근 1주일간 인구 10만명당 신규 확진자는 141.4명으로 떨어졌다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr