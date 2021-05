시장 절반 가져간 中배터리, 당분간 추세 이어간다

CATL 등 中배터리사, 1분기 점유율 43%

자국 내 전기차판매 급증·높아진 기술수준

韓·유럽 완성차업체에도 잇따라 납품·협업↑

[아시아경제 최대열 기자] 중국의 전기차 배터리 업체가 급격히 외형을 키우고 있어 눈길을 끈다. 자국 내 전기차 시장이 하루가 다르게 커가고 있는데다, 높아진 기술력에 글로벌 완성차메이커로부터 수요도 점차 늘고 있기 때문으로 풀이된다. 통상 전기차배터리 같은 B2B업종은 한 번 크게 기운 시장의 흐름을 바꾸기 쉽지 않다. 전 세계 전기차 배터리 시장을 우리나라와 중국, 일본 기업이 사실상 장악한 가운데 중국 업체의 독주가 한동안 지속될 것이란 얘기다.

시장조사기관 SNE리서치가 최근 발표한 자료를 보면, CATL을 포함한 중국 배터리업체의 올해 1분기 시장점유율은 42.9%로 지난해 같은 기간보다 두 배 가까이 늘었다. 배터리사용량만 보면 지난해 1분기 5GWh에서 올 들어 20.5GWh로 네 배 이상 급증했다. SNE리서치는 전 세계 79개 나라의 전기차 판매량을 토대로 배터리 사용량을 파악한다. 한국 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK이노베이션)의 점유율은 지난해 절반 가까운 47.8%에서 올해 30.9%로 쪼그라들었다.

배터리메이커 상위 10곳이 전 세계 공급량의 95% 이상을 차지하는 가운데 중국업체는 CATL(1위)·비야디(4위)·CALB(7위)·궈쉬안(9위) 등 주요 업체가 일제히 세 자릿수 이상 사용량을 늘리며 시장점유율을 키웠다. 올해 1분기 전기차 배터리 사용량은 47.8GWh로 지난해 1분기(21GWh)보다 두 배 이상 커졌는데 사실상 중국업체가 시장성장을 이끈 셈이다.

이러한 추세는 당분간 지속될 가능성이 높다. 우선 빠르게 커지고 있는 중국 내 전기차 시장덕이 크다. 업계에 따르면 올 1분기 중국 내 전기차 판매량은 49만대로 다시 유럽을 제치고 세계 최대 시장으로 떠올랐다. 유럽에선 이 기간 45만7000대 정도 팔렸다. 중국은 2000년대 이후 세계 최대 완성차시장으로 미래 이동수단으로 각광받고 있는 전기차의 경우 일찌감치 정책적으로 지원해오면서 시장을 키워왔다. 전기차의 핵심부품으로 꼽히는 배터리도 마찬가지다. 최근의 결과는 2016년 이후 연구개발을 지원하고 보조금 등 정책수단을 적극 활용한 영향이 크다.

중국에선 현지 생산한 전기차가 많이 팔리는데 배터리는 자체 수급망을 갖췄다. 상하이GM·비야디·장성자동차 등 전기차 판매량 상위권 모델을 만드는 현지 업체는 물론 세계 최대 전기차메이커 테슬라 역시 중국에선 주로 중국산 배터리를 쓴다.

중국산 배터리는 가격경쟁력은 물론 기술수준도 오르면서 완성차메이커로부터 선택받는 일도 늘었다. CATL은 셀투팩(CTP) 기술로 기존 삼원계 배터리 성능을 끌어올렸고, BYD는 에너지 밀도를 높인 블레이드 배터리 개발을 마치고 곧 공급할 예정이다. 세계 두번째 전기차메이커로 꼽히는 폭스바겐 역시 중국 배터리업체와 협업이 늘었다.

막대한 생산설비도 강점이다. 코트라에 따르면 중국 내 리튬이차전지 생산규모는 2015년 이후 현재까지 연평균 20%가량 늘고 있다. 리튬이온이차전지의 해외 수출물량도 5년새 두 배 이상 늘었다. 3대 완성차시장 가운데 하나인 미국에선 전체 리튬배터리 수입물량 가운데 43%가 중국산이다. 완성차 네번째 시장인 인도 역시 절반 이상 배터리를 중국에서 수입해서 쓴다.

이밖에 주요 유럽 완성차업체나 현대차·기아 등이 최근 불거진 차량용 반도체 수급난 탓에 전기차 생산에 차질을 빚고 있는 점도 2분기부터 가시화될 것으로 업계에선 내다보고 있다. LG·SK 등 국내 배터리업체가 최근 2~3년간 생산설비를 확충한 곳이 주로 미국이었던 터라 양산 후 시장에서 쓰이기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상된다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr