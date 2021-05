美주류매장에 침입한 괴한, 벽돌로 한인 자매 내리쳐

문 닫으려는 순간 침입…용의자 50대 검거

[아시아경제 김봉주 기자] 미국의 한 한인 여성들이 운영하는 주류매장에 괴한이 침입해 공격하는 사건이 벌어졌다.

3일(현지시간) 볼티모어 지역방송 'WJZ'에 따르면, 미국 메릴랜드주 볼티모어 펜실베이니아 애비뉴의 '원더랜드 주류매장'에 한 남성이 들어와 가게주인인 한인 자매를 공격했다.

이들의 가족 윤씨가 모금사이트 '고펀드미'와 유튜브에 올린 폐쇄회로(CC)TV 영상에 따르면, 윤씨의 이모 A씨가 가게 문을 닫으려는 순간 갑자기 나타난 남성이 문을 잡고 가게로 들어오려고 했다.

A씨가 가게에 못 들어오도록 막으며 저항하자 이 남성은 A씨까지 끌고 가게로 들어온 뒤 바닥에 내팽개쳤다.

저항이 이어지자 남성은 손에 든 시멘트 벽돌로 A씨의 머리를 내리찍었다.

순간 윤씨의 어머니인 B씨가 뛰쳐나와 말리자, 남성은 벽돌로 B씨의 머리를 가격했다.

A씨와 B씨는 남성의 이어지는 공격에도 저항하며 계속 이 남성을 밀어냈고 결국 가게에서 쫓아냈다.

이후 주변의 도움을 받아 상황을 정리했만, 이들은 모두 병원에 입원할 정도로 크게 다쳤다.

특히 A씨는 머리에 30바늘이나 꿰매야 하는 큰 상처를 입은 것으로 전해졌다.

경찰은 한 50대 남성을 용의자로 체포해 가중폭행 혐의로 기소했다.

