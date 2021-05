경남서 백신 접종 후 50대·70대男 잇따라 사망 … 인과 관계 확인 중

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남에서 50대와 70대 남성 2명이 백신 접종 후 사망한 사례가 잇따라 발생해 인과 관계를 확인하고 있다.

경상남도는 지난 1일과 2일 두 명의 사망자가 발생했다고 5일 밝혔다.

지난 2일 경남 함안군에서 아스트라제네카(AZ) 백신을 접종한 50대 한의사 A 씨가 자택에서 숨진 채 발견됐다.

A 씨는 지난달 26일 AZ 백신을 접종한 뒤 근육통을 호소하다 접종 6일 만인 지난 2일 새벽 6시 30분께 자택을 방문한 요양보호사에 의해 숨진 채 발견됐다.

경남도 관계자는 “아직 백신 접종과의 인과 관계가 확인되지 않았다”며 “부검 결과가 나오는 대로 인과성평가위원회를 열 예정”이라고 말했다.

거창에서는 70대 남성 B 씨가 지난달 23일 화이자 백신을 접종한 뒤 호흡 곤란을 호소해 대구에 있는 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

B 씨는 병원에서 입원 치료를 받다 백신 접종 8일 만인 지난 1일 사망했다. 평소 B 씨는 고혈압과 지병 등이 있었던 것으로 알려졌다. B 씨 사망과 관련해 백신 접종과의 인과 관계는 대구시에서 조사하고 있다.

한편 국내에서 백신 접종 후 이상 반응 의심 신고는 지난 1일 0시 기준 누적 1만6196건 가운데 사망 사례는 총 75명이다. 경남에서는 백신 접종 후 기존 사망자는 모두 3명이었다.

