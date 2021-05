중기중앙회, '가정의달' 맞아 가족사진·독서 행사 개최

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업중앙회는 5월 가정의 달을 맞아 노란우산 가입고객을 대상으로 가족사진·독서 이벤트를 개최한다고 5일 밝혔다. 행사 기간은 이달 말까지다.

가족사진 이벤트는 중기중앙회와 한국사진앨범인쇄협동조합이 공동으로 진행한다. 중기중앙회는 이달 말까지 노란우산 제휴 사진관에서 가족사진 촬영을 한 노란우산 고객 선착순 500명에게 사진촬영비를 20% 할인해주고 현금 10만원을 지원한다. 이벤트에 참여하려면 사전에 지역별 사진앨범인쇄협동조합 등을 통해 전화 예약을 해야 한다.

독서 이벤트는 한국출판협동조합과 함께 진행한다. 5월 중 조합에서 운영하는 온라인 쇼핑몰 'KBOOK'에서 책을 구입한 노란우산 고객 선착순 500명에게 노란우산 마스크와 스타벅스 커피 기프티콘을 지급한다.

박용만 중기중앙회 공제사업단장은 "노란우산 고객들이 이번 이벤트로 가족의 화목함을 느끼고 심리적 안정을 찾기를 바란다"면서 "코로나 블루를 겪고 있다면 노란우산에서 제공하는 심리상담 서비스를 활용해보는 것도 좋은 방법"이라고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr