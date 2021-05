◇서기관 승진

▶국세청 국세통계담당관실 이인희 ▶국세청 심사2담당관실 백승권 ▶국세청 국제협력담당관실 이지민 ▶국세청 상호합의담당관실 이규성 ▶국세청 법령해석과 임경환 ▶국세청 세정홍보과 이미애 ▶국세청 소득세과 김일환 ▶국세청 법인세과 임형태 ▶국세청 상속증여세과 정영혜 ▶국세청 조사1과 한상현 ▶국세청 세원정보과 안형태 ▶국세청 운영지원과 황정욱 ▶서울지방국세청 조사1국 조사1과 김수섭 ▶서울지방국세청 조사2국 조사2과 김태수 ▶서울지방국세청 조사4국 조사3과 이철재 ▶서울지방국세청 국제조사1과 장재수 ▶서울지방국세청 운영지원과 안동숙 ▶중부지방국세청 조사1국 조사2과 박지원 ▶중부지방국세청 조사2국 조사관리과 이창수 ▶중부지방국세청 조사3국 조사2과 송명섭 ▶인천지방국세청 조사1국 조사관리과장 양순석 ▶광주지방국세청 운영지원과장 장영수 ▶부산지방국세청 조사1국 조사관리과 박민기 ▶부산지방국세청 조사2국 조사2과장 정규진

◇기술서기관 승진

▶국세청 정보보호팀 손유승