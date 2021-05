서울대 신속검사 전 구성원 확대…"2학기 실습·토론 대면수업 권장"

6일부터 전 구성원 대상 분자진단검사 확대 실시

실습·실험·토론 등은 방역수칙 준수하는 대면수업 권장



[아시아경제 한진주 기자] 서울대학교가 2학기 대면수업 확대를 목표로 전체 구성원을 대상으로 코로나19 신속분자진단 검사를 확대한다.

5일 서울대학교는 학내 공지를 통해 "대학정상화를 위한 방역시스템 구축 노력의 하나로 시범 실시한 코로나19 분자진단검사 사업이 그동안 순조롭게 진행되었고 6일부터 ‘검사를 원하는 서울대 전 구성원’으로 그 대상을 확대한다"고 밝혔다.

서울대는 앞서 지난달 26일부터 자연대학 소속 학생·교직원을 대상으로 신속 분자진단 검사를 도입했다. 콧속으로 면봉을 넣어 검체를 채취해 검체보관함에 넣으면 2분만에 검사가 끝나고, 1~2시간 후에 검사결과를 문자로 받아보는 방식이다.

서울대 학생이나 교직원 중 희망자들은 원스톱 신속진단검사센터에서 검사를 받을 수 있다. 다만 발열이나 기침 등 코로나19 의심증상이 있을 경우 선별진료소에서 PCR 검사를 받도록 안내했다. 향후 온라인 검사예약 서비스도 제공할 계획이다.

서울대는 2학기부터 대면수업 전환을 검토하고 있다. 실험·실습, 토론수업 등 원격수업만으로는 한계가 있는 수업의 경우 방역지침을 준수하는 대면수업을 원칙으로 권장하기로 했다.

여정성 서울대 교육부총장은 "작년 한 해는 모든 것이 불확실한 속에서 방어에 중점을 뒀다면, 이제는 코로나19와 더불어 살기로 지혜롭게 전환해야 한다"며 "다음 학기부터 교육·연구 기능의 정상화를 위해 적극적인 대면 수업으로의 방향 전환을 계획하고 있다"고 밝혔다.

여 부총장은 "우리는 지난 1년간 방역지침을 충실히 지키면 대면 수업과 실험실습을 비롯한 실내 활동도 큰 위험을 일으키지 않는다는 것을 경험했다"고 설명했다"며 "코로나19에 대한 경계를 늦추어서도 안 되겠지만, 과도하게 위축될 필요도 없다고 생각한다. 다시금 함께 힘을 모아 위기를 극복해주기 바란다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr