제주 드림타워 복합리조트, 현대홈쇼핑서 '완판 기념 방송' 진행

현대홈쇼핑서 9일 오후 9시35분부터 객실 패키지 상품 판매

"숙박, 조식, 디너 한번에…원스톱 힐링 호캉스 될 것"

[아시아경제 김유리 기자] 제주 드림타워 복합리조트는 오는 9일 오후 9시35분부터 현대홈쇼핑을 통해 그랜드 하얏트 제주 객실 상품을 70분간 판매한다고 5일 밝혔다.

리조트 측은 "지난 3월28일 현대홈쇼핑에서 9000실 완판을 기록한 것을 기념해 고객 성원에 감사하는 마음을 담아 이번 특별방송을 준비했다"고 말했다.

객실 상품은 평수기(5월23일~7월11일, 8월16일~8월23일)와 성수기(7월12일~8월15일)로 구분해 선택할 수 있으며 숙박 기간은 5월23일부터 8월23일까지다.

이용 금액은 평수기 1박 주중(일~목요일) 기준 38만원이다. 금, 토요일은 44만원. 2박 시 주중 70만원이며 토요일은 76만원, 금요일은 82만원이다. 성수기는 1박 주중 기준 48만원이다. 금, 토요일은 54만원. 2박 주중 90만원이다. 토요일은 96만원, 금요일은 102만원이다(세금 포함).

이번 상품은 65㎡(약 20평) 규모 객실에서의 숙박과 이탈리안 레스토랑 '카페8'에서의 조식, 인터내셔널 뷔페 '그랜드키친'에서의 디너세트가 기본으로 제공된다.

2박 예약 시 38층 스카이데크의 '라운지 38'에서 디저트 세트를 맛볼 수 있다. 커피(차) 2잔·조각케이크 2개와 함께 블루베리 유채빙수 1개가 제공될 예정이다.

이 외에도 8층에 위치한 제주 최대 규모(4290㎡) 야외 풀데크 및 6층 실내 수영장, 피트니스 센터도 이용 가능하다.

생방송 중 구매고객 중 5명을 추첨해 코너 스위트(130㎡)로 업그레이드 혜택을 제공한다.

