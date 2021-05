"가정의 달 혜택 챙기자" 5월 통신·전자업계 이벤트 '풍성'

[아시아경제 구은모 기자] 통신·전자업계에서 5월 가정의 달을 맞아 다양한 행사를 연다.

삼성전자는 오는 31일까지 ‘갤럭시 패밀리 페스타’를 진행한다. 행사기간 동안 혈압·심전도 측정 등 건강관리 기능을 갖춘 ‘갤럭시 워치3’과 ‘무선 충전 듀오’ 패키지 등 부모님용 선물부터 온라인 수업 맞춤용 노트북 ‘갤럭시 북’과 ‘갤럭시 탭 S7’, ‘컬러 레이저 복합기’ 등 자녀용까지 다양한 제품을 할인된 값으로 구매할 수 있다.

삼성전자는 노트북 신제품 ‘갤럭시 북’ 시리즈를 비롯해 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기 등 모바일·아이티(IT) 기기를 2개 이상 동시에 구매하는 고객을 대상으로 현장 할인 혜택 또는 삼성전자 멤버십 포인트를 제공한다. 또한 ‘갤럭시S21’ 시리즈, ‘갤럭시Z폴드2’, ‘갤럭시Z플립 5G’ 등 최신 갤럭시 스마트폰을 구매하면 ‘갤럭시 버즈 라이브’, ‘갤럭시 워치’ 50% 할인 쿠폰과 ‘갤럭시 스마트 태그’, 휴대폰 케이스 등 정품 웨어러블 기기와 액세서리 할인 쿠폰 등을 제공하는 내용도 이번 행사에 포함돼 있다.

LG전자는 선물 수요가 많아지는 5월 가정의 달을 맞아 고객 감사 이벤트를 실시한다. 5월 한 달간 ‘더 큰 그램이 더 크게 드리는 감사 이벤트’를 통해 그램 노트북 구매 고객에게 노트북 파우치, 게이밍 헤드셋, 커블체어 등을 추가로 증정한다.

통신사들도 5월 가정의 달을 맞아 다양한 경품과 혜택을 제공하는 이벤트를 마련했다. KT는 IPTV 올레tv와 온라인동영상서비스(OTT) 시즌, 인공지능(AI) 서비스 ‘기가지니’ 등 서비스별로 다양한 콘텐츠를 할인가 또는 무료로 선보이거나 경품 추천 행사를 벌인다. KT멤버십은 퀴즈 이벤트로 온라인몰 할인 혜택 등을 제공하고, KT샵은 멀리 떨어진 부모에게 휴대전화 선물을 쉽게 할 수 있도록 방문배송 서비스를 운영한다.

LG유플러스는 U+스마트홈 팻케어 가입 고객, 스마트홈트 체험 인증 고객, 오프라인 매장 방문 고객을 대상으로 다양한 이벤트를 마련했다. 다음달 30일까지 팻케어에 가입한 고객은 추첨을 거쳐 다양한 경품을 받을 수 있고, 스마트홈트 체험을 인증하고 당첨된 어린이 고객 4명은 스마트홈트의 새로운 콘텐츠에 출연할 수 있다. 사전 예약 후 이달 5~7일 매장을 방문한 고객 2만명은 아이스크림 쿠폰과 함께 경품 응모 기회를 얻는다.

