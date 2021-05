'서울파트너스하우스' 입주기업, 코로나에도 매출 21%↑

작년 입주기업 120억 매출 달성…투자유치 41%↑

지적재산권 누적등록도 206건 돌파

[아시아경제 임철영 기자] 넷플릭스에서 한국 드라마 열풍이 불고 영화 기생충과 미나리가 해외에서 주목을 받는 등 글로벌 시장에서 K콘텐츠가 선전하고 있는 가운데 서울시 ‘서울파트너스하우스’가 문화콘텐츠 스타트업의 성장요람으로 주목받고 있다.

5일 서울시에 따르면 ‘서울파트너스하우스’ 입주기업들은 코로나19로 어려운 상황에서도 지난해 한 해 120억 원의 매출을 올렸다. 전년 대비 21% 증가한 수준이다.

민간 투자유치도 전년 대비 41% 증가한 34억원을 기록했고 33명의 신규고용도 이뤄졌다. 콘텐츠 산업의 핵심인 지적재산권(IP) 누적 등록건수도 206건을 넘어섰다.

‘서울파트너스하우스’는 오세훈 시장 재임 당시인 2009년 조성됐다. 당초 시장공관으로 조성할 계획이었지만 글로벌 금융위기로 어려움을 겪는 중소기업을 위한 비즈니스 전용공간으로 용도를 전격 전환해 개방했다.

2018년 4월부터는 문화콘텐츠 기업 입주 전용공간으로 운영 중이다. 애니메이션, 캐릭터, 만화, 영화 등 우수 문화콘텐츠 IP를 보유한 콘텐츠 기업이 입주해 비즈니스를 지원받고 있다. 현재 19개 콘텐츠 기업이 입주해 있다.

2018년 입주한 영화제작사 브로콜리픽쳐스는 작년 유아인 주연의 영화 '소리도 없이'를 공동 제작했다. 이 작품으로 제41회 청룡영화상 남우주연상과 신인감독상을 수상했고, 영국 ‘글래스고 영화제’, 스위스 ‘프리부르 국제영화제’ 경쟁부문 등에 초청받으며 해외의 관심을 받기도 했다.

서울시는 입주기업들에게 공간을 제공하는 한편 기업별 수요분석을 통해 기업에게 필요한 성장지원 프로그램도 가동한다. 투자유치 역량강화를 위한 IR(기업설명회) 집중 컨설팅부터 전문성 강화를 위한 비즈매칭, 마케팅·재무·노무 등 경영 자문, 입주기업 네트워킹 등을 종합 지원하고 있다.

서울시는 올해도 신규 입주기업 16개사를 26일까지 모집한다. 2018년 첫 입주한 1기 기업 13개가 ‘서울파트너스하우스’에서 3년 간의 성장을 마치고 졸업을 앞두고 있다.

김의승 경제정책실장은 “지난 3년 간 서울파트너스하우스는 서울의 문화콘텐츠 산업을 선도하는 콘텐츠 스타트업의 요람으로 성장했다. 짧은 기간 동안 의미 있는 성과도 이뤄냈다”며 “앞으로도 서울의 문화콘텐츠 산업발전과 스타트업 성장을 위해 실질적으로 도움이 되는 프로그램을 통해 콘텐츠 기업 성장을 체계적으로 지원하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr