롯데백화점, 브레이브걸스와 콜라보…'RED SUN' 뮤직비디오 공개

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 브레이브걸스와의 콜라보를 통해 만든 뮤직비디오를 공개한다고 5일 밝혔다.

이번에 제작한 뮤직비디오는 사람들에게 힐링이 되는 노래를 선물하자는 취지로 시작된 롯데백화점의 힐링 프로젝트 ‘Song for you’의 두번째 시즌이다. 지난해 11월에는 힙합 아티스트 한해와 함께 첫 번째 프로젝트를 진행했다.

뮤직비디오의 음원은 프로듀서 용감한 형제가 작사·작곡에 참여한 ‘RED SUN(With 롯백)’으로 주문을 통해 꿈과 소원을 이뤄내길 바라는 희망과 응원의 메시지를 담고 있다. 특히 중독성 있는 후렴구와 포인트 안무는 보는 이들에게 다양한 재미를 선사할 예정이다.

뮤직비디오는 롯데백화점 공식 유튜브 채널을 통해서만 단독 공개되며, 인터뷰 영상 및 메이킹 필름 등도 순차적으로 만나볼 수 있다.

롯데백화점 관계자는 “앞으로도 Song For You 프로젝트를 통해 많은 사람들에게 웃음과 위로를 주는 노래를 선물할 수 있도록 다양한 뮤지션과의 콜라보 콘텐츠를 선보임으로써 시그니처 캠페인으로 정례화해 운영할 예정”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr