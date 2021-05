롯데마트, ‘한판 전복’ 판매…시세 대비 40% 저렴한 가격

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트가 오는 6일부터 12일까지 ‘한판 전복’을 선보인다고 5일 밝혔다. 한판 전복은 고객이 가장 선호하는 인기 사이즈의 전복을 선별해 10마리씩 한판으로 구성해 판매하는 상품이다.

롯데마트는 완도전복주식회사와 상생 협업을 통해 완도 전복 40톤을 시세 대비 40% 저렴한 가격에 선보인다. 특히 이번 전복은 지난 2018년 완도전복주식회사와 협업해 완도에 건립한 스마트계류장과 신선포장실을 활용한 것으로, 고객들이 수확 당시의 신선도를 느낄 수 있을 것으로 기대한다.

스마트계류장은 용존산소량 및 수온 등 전복의 생육에 가장 큰 영향을 미치는 요인들을 전자식으로 제어하면서 폐사율을 줄이고 고객에게 좋은 품질의 상품을 공급할 수 있도록 만들어 준다. 신선포장실은 전복 유통의 전 과정을 콜드 체인을 유지할 수 있도록 도와줘 전복이 어획돼 매장에 진열된 후 고객에게 구매될 때까지 상품의 신선도를 유지할 수 있도록 하는 설비다.

롯데마트 관계자는 “코로나19 장기화로 어려움을 겪는 어가와 고객들을 위해 부담 없는 가격의 전복을 준비, 소비 촉진 행사를 진행하게 됐다”며 “지속적으로 고객들의 장바구니 부담을 덜어줄 수 있는 행사를 선보여 나갈 계획”이라고 말했다.

