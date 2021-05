서울시, 1.55km '세종대로 사람숲길' 완성…대표 보행거리로 탈바꿈

차로 과감히 줄여 보행공간 서울광장 2배로 확대…보도 최대 12m로, 자전거길도 신설

오세훈 시장 6일 직접 걸으며 보행로 점검

[아시아경제 임철영 기자] 세종대로를 관통하는 도심 핵심 구간인 세종대로 사거리~숭례문~서울역 1.55km가 사람, 문화, 녹지가 하나로 이어지는 서울의 대표 보행거리로 탈바꿈했다.

5일 서울시는 세종대로 일대의 차로를 줄이고 걷고 싶은 가로숲길로 촘촘히 늘리는 ‘세종대로 사람숲길’ 조성사업을 완료했다고 밝혔다. 작년 7월 첫 삽을 뜬지 9개월 만이다.

세종대로 일대는 기존 9~12차로를 7~9차로로 과감히 줄이고 보행로 폭을 최대 12m까지 확대해 ‘보행 천국’으로 탈바꿈했다. 차도가 축소된 자리엔 서울광장(6449㎡) 면적의 2배가 넘는 보행공간(13,950㎡)이 생겼다. 세종대로 전 구간에 자전거 도로가 새로 생겼다. 단순히 차로만 축소한 것을 넘어 수목과 꽃으로 가득한 ‘도심 가로숲’ 개념을 최초로 도입한 점이 이번 사업의 가장 큰 의미라는 게 서울시의 설명이다.

특히 공사 후 통행속도도 공사 전과 유사한 수준을 유지하고 있다. 교통량은 공사 전 보다 17.6% 감소했다. 불필요한 통과 차량이 다른 도로로 우회하면서 원활한 소통이 가능해진 것이다.

오세훈 시장은 완성된 ‘세종대로 사람숲길’을 6일 오전 11시부터 직접 걸으며 확장된 보행로를 점검할 꼐획이다. 서울시청에서 출발해 숭례문을 돌아 다시 시청으로 돌아오는 총 2.1km(도시건축전시관~덕수궁~태평로빌딩 앞~부영빌딩 앞~남대문교통섬 앞~숭례문~흥국생명빌딩 앞~시청) 코스다. 거리예술공연 등도 관람한다.

한편 서울시는 세종대로 사람숲길의 완성을 시민들에게 알리기 위해 23일까지 3주 동안 온·오프라인 걷기 행사인 ?세종대로 사람숲길, 봄을 걷다?를 개최한다. 코로나 상황에 맞게 안전을 최우선으로 한 다양한 비대면 시민 참여 프로그램을 구성했다.

백호 도시교통실장은 “서울은 사대문이 산으로 둘러싸여 있는 천혜의 환경을 갖고 있지만 도심 곳곳이 자동차로 가득 차 있었다. 세종대로 사람숲길을 시작으로 도심 전체를 푸른 숲길로 연결해 세계적인 ‘명품보행도시 서울’을 완성해 나가겠다”며 “보행환경개선, 탄소배출량 감소, 에너지 절감, 지역경제 활성화, 시민 삶의 질 향상의 1석5조 미래비전을 실천해 나가겠다”고 말했다.

