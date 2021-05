인천 송림동에 소공인특화지원센터 유치…공구 국산화 강화

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 동구 송림동에 소공인 특화지원센터가 설치·운영된다.

인천시는 중소벤처기업부에서 소상공인시장진흥공단을 통해 공모한 '2021년 소공인특화지원센터 운영기관 모집' 사업에 기타 기계 및 장비제조업(C29) 분야 소공인특화지원센터 운영기관으로 선정됐다고 5일 밝혔다.

전국에서 10개 기관이 응모해 서류심사, 현장실사, 발표심사를 거쳐 인천시가 최종 선정됐으며, 인천시소상공인서민금융복지지원센터가 운영할 계획이다.

인천시는 앞서 지난해 6월 동구 송현·송림동 일대가 소공인 집적지 지정 및 공동기반시설 구축사업에 선정돼 국비 15억을 지원받은 데 이어, 이번 공모 결과 1억8000만원을 추가로 확보해 소공인 특화지원센터를 설치하게 됐다.

소공인 특화지원센터는 집적지의 특성을 고려한 특화사업을 구상하고 소공인의 경쟁력 향상과 혁신성장을 위한 맞춤형 서비스를 제공한다.

송림동 내 소공인을 대상으로 국내외 시장 확대를 위한 각종 자생력 강화 사업을 비롯 기초교육, 경영·기술 컨설팅사업, 제품 인증 획득 및 특허 지원사업 등을 펼친다. 특히 공구의 국산화 비율을 늘리기 위해 국산화 시제품 제작에도 역점을 둘 방침이다.

시는 현재 추진중인 소공인 공동기반시설 구축 사업과 연계해 특화지원센터를 운영할 경우 소공인 집적지 활성화 및 소공인의 경쟁력 강화를 위한 시너지 효과가 극대화 할 것으로 기대했다.

소공인은 '도시형소공인 지원에 관한 특별법'에 따라 노동집약도가 높고 숙련된 기술을 기반으로 일정 지역에 집적돼 있는 상시근로자 10인 미만의 제조업체를 말한다.

인천시 관계자는 "소상공인서민금융복지지원센터가 소공인 특화지원센터 운영기관으로 선정됨에 따라 우수한 인력과 장비 등 인프라를 활용해 송림동 소재 소공인들의 성장과 발전을 위해 힘 쓰겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr