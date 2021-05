"부모님께 꿀잠 선물"…프로젝트슬립, 어버이날 선물 이벤트

[아시아경제 김종화 기자]수면 전문 브랜드 프로젝트슬립이 가정의달을 기념해 할인 이벤트를 진행한다. 어린이날부터 어버이날, 스승의 날이 한데 모인 가정의달을 맞아 고마운 이들 모두에게 숙면을 선물할 수 있도록 할인 이벤트는 19일까지 진행될 예정이다.

프로젝트슬립은 어버이날 선물로 푹신토퍼와 여름 제품을 추천했다. 푹신토퍼는 인체공학적 방식으로 허리를 단단하게 받치고 어깨는 부드럽게 감싸 척추를 바르게 유지하도록 설계됐다. 두께는 바닥 사용에 적합한 7㎝로 좌식 문화를 선호하는 어르신들이 사용하기 알맞다.

또 신체활동이 비교적 적은 중장년층에겐 지나치게 차가운 온도로 냉방병을 유발하거나 기관지를 손상 시킬 수 있는 에어컨보다 적정 체온을 유지할 수 있는 여름 제품이 제격이다. 이번 이벤트에서는 쿨원단을 사용한 얼음베개와 쿨베개패드, 쿨패드를 5% 할인가로 제공한다.

프로젝트슬립의 상품들은 이벤트를 통해 최대 15% 할인가로 만나볼 수 있다. 매트리스나 토퍼를 사면 미국 식품의약국(FDA)과 환경부에서 인증받은 매트리스 케어 스프레이를, 푹신토퍼를 사면 토퍼 보관용 밴드를 사은품으로 증정한다.

할인 이벤트는 프로젝트슬립 공식 홈페이지와 네이버 스마트스토어에서 동시에 진행된다. 상품 수령 후 포토 구매평을 작성하면 정가 3만원 상당의 제품이 랜덤으로 들어 있는 럭키박스를 추가로 선물한다.

프로젝트슬립 관계자는 "’가정의달 이벤트는 소중한 이들에게 감사하는 마음을 전할 수 있는 좋은 기회를 마련하고자 기획한 행사"라면서 "부모님을 위한 어버이날 선물로 프로젝트슬립의 우수한 상품들을 추천해 드린다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr