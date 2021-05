이빛글로벌, KF99 이빛(EVIT) 마스크 선보여

글로벌 B2B 중계무역 브랜드 ㈜이빛글로벌(대표 박이빛)이 ‘마스크 대량주문 전용 어플리케이션’과 함께 KF99 이빛(EVIT) 마스크를 출시하며, 전 세계에 K-방역의 우수성을 알리고 있어 관심이 모인다.

㈜이빛글로벌이 출시한 ‘마스크 대량주문 전용 어플리케이션’은 365일 24시간 마스크 대량 주문이 가능하며, LOI, LOA, BCL 등의 서류 업로딩과 추가 협의를 거쳐 계약 완료까지 어플 하나로 가능하다.

㈜이빛글로벌은 현재 의료용 분진 마스크, 수술용 마스크, 방진 마스크 등 고성능 마스크의 글로벌 유통을 진행하고 있는 B2B 중계무역 업체로 특히 세계적인 다국적 제조기업 3M의 제품을 주로 취급하며, 지난해 상반기에만 전 세계에 마스크 100억개를 유통하며 추정 미국내 매출액 2조원을 달성했다.

더불어 코로나19의 장기화로 KF94보다 차단력이 높은 마스크를 찾는 사람들이 늘어나면서 자체 기술과 특허를 통해 KF99 마스크 제품인 이빛(EVIT) 마스크를 출시했다.

덴탈마스크를 베이스로 3D 디자인을 적용한 이 제품은 ‘ePTFE 필터’를 사용, 기존 국내에서 고품질 마스크로 평가받았던 KF94를 뛰어 넘는 KF99.9 수준의 성능을 보유하고 있으며, 자체 헤파필터의 특허를 출원했다.

‘이빛(EVIT) 마스크’는 외부 오염물질의 침입은 막고, 호흡은 편하게 유지할 수 있는 뛰어난 투과성과 FDA 승인 물질이라는 안전성, 수분을 배제하는 소수성과 장기간 사용해도 효율이 유지된다는 특성으로 주목을 받고 있다.

㈜이빛글로벌 박이빛 대표는 “전 세계를 대상으로 이빛마스크를 선보이는 일이 인류의 건강을 지키는 것과 함께 대한민국의 저력을 세계에 알리는 일이 되리라 생각된다”며 “필터 개발을 위해 함께 고생한 전 직원과 전 세계 협력업체 및 팀원들에게 감사드리며, 앞으로도 늘 최선을 다해 K-방역의 자존심을 지켜 나가겠다”고 전했다.

