닥터지, 대국민 피부 건강 습관 ‘각.보.자®’ 캠페인 전개

- 브랜드 공식 모델 NCT 성찬과 함께한 ‘각.보.자®’ 캠페인송 영상 공개

- 영상 캠페인 통해 각질·보습·자외선 케어 3-STEP의 건강한 피부 습관 중요성 강조

고운세상코스메틱의 더마 코스메틱 브랜드 ‘닥터지(Dr.G)’가 대국민 피부 건강을 위한 올바른 스킨케어 습관 ‘각.보.자®’ 캠페인을 전개, 브랜드 공식 모델 NCT 성찬과 함께한 ‘각.보.자®’ 캠페인송 영상을 공개했다.

닥터지는 '피부과학으로 세상을 더 건강하고 아름답게 만들자’는 기업 철학을 바탕으로, ‘건강한 피부와 삶의 중요성’을 알리는 다양한 활동을 진행해오고 있다. 이의 일환 중 하나인 각.보.자®는 올바른 스킨케어 습관인 ‘각질-보습-자외선 케어’ 3-STEP 리추얼을 도모하는 캠페인으로, 온국민 모두가 매일 소소한 습관으로 건강한 피부를 만들 수 있다는 내용을 알리고자 기획됐다.

이와 함께 닥터지는 공식 유튜브 채널을 통해 브랜드 모델 NCT 성찬과 함께한 ‘각.보.자®’ 캠페인송 영상을 공개했다. 해당 캠페인송은 올바른 피부습관인 ‘각질-보습-자외선 케어’를 누구나 쉽게 기억할 수 있도록 활기찬 국민체조 노래에 맞춰 ‘각보자’ 각 단계를 설명하는 노랫말로 구성됐다.

닥터지 관계자는 “건강한 피부를 위해서는 많은 단계의 스킨케어 대신, 피부에 꼭 필요한 제품과 루틴으로 탄탄한 피부 장벽을 만드는 것이 중요하다”며 “많은 사람들이 각보자 습관으로 보다 건강한 피부를 가꿀 수 있기를 기대한다”고 말했다.

