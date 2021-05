정부, 기관 '협업이음터' 개설 300일…101건 협업사례 만들었다

기관 간 협업 이어주는 온라인 공간으로 발돋움

6일 협업이음 온라인 사업설명회 개최

[아시아경제 임철영 기자] 개설 300일을 맞은 기관 간 협업을 이어주는 '협업이음터'가 100건 넘는 협업사례를 창출할 것으로 나타났다.

5일 행정안전부는 ‘협업이음터’ 개설 이후 300일 동안 협업이음터를 통해 함께 사업을 추진할 민간·공공기관을 찾은 협업사례 101건이 창출됐다고 밝혔다. ‘협업이음터’는 사업을 추진하면서 다른 기관과의 협업이 요구될 때, 필요한 역량(자원)과 뜻을 가진 협업 상대방을 공개적으로 폭넓게 찾을 수 있는 온라인 공간이다.

중앙부처·지방자치단체·공공기관 등 공공부문은 물론, 민간의 단체·협회·기업 등도 활발히 이용할 수 있도록 지난해 6월 ‘광화문1번가’에 개설됐다. 4월 말 기준 ’협업이음터’에는 민간·공공기관에서 등록한 800여개의 협업이음 수요가 게시돼 있으며 469개 기관이 참여 의사를 밝혀 협업을 위한 기관 간 협의가 활발히 이루어지고 있다.

특히 협업이음 성사 사례 중 민간과 공공이 협업 한 사례가 54.5%를 차지하는 등 협업이음터가 기존에 민간부문과 공공부문으로 나뉘어 이뤄지던 협업의 담을 허물고 민-관 협업을 활성화하는 계기를 마련했다.

행안부는 6일 ‘2021 제2회 협업이음 온라인 사업설명회’를 개최해 기관 간 협업이음이 폭넓게 이루어질 수 있도록 지원하는 한편 다양한 이벤트를 실시해 민간·공공기관의 활발한 협업 참여를 유도할 계획이다. 연말에는 적극적으로 협업이음에 참여한 기관 담당자를 대상으로 ‘협업인재상(행정안전부장관표창)’을 수여할 계획이다.

한창섭 정부혁신조직실장은 “‘협업이음터’가 공공부문 간 협업을 넘어, 민·관 협업에 이르기까지 다양한 형태의 협업이 성사되는 ‘협업의 장’으로 발전하고 있다”면서 “앞으로도 민간과 공공기관이 함께 사업을 추진할 기관을 찾아야 할 때, 협업이음터가 믿고 방문할 수 있는 대표 ‘협업 플랫폼’으로 자리매김할 수 있도록 계속 노력하겠다“고 말했다.

