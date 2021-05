동아제약 건강기능식품 ‘셀파렉스’, 5월 가정의 달 한정 이벤트 진행

동아제약의 맞춤 건강기능식품 브랜드 ‘셀파렉스’가 가정의 달 한정 이벤트를 진행하고 있다고 밝혔다.

이번 5월 가정의 달 기획전에서는 특별 선물 세트를 최대 30% 할인 판매 중이며 단품 역시 20% 할인 행사를 실시한다.

특별 선물 세트는 총 2가지로 에센셀 포우먼 & 에센셜 포맨으로 구성된 세트와 에센셜 포우먼 50+ & 에센셜 포맨 50+로 구성된 세트아며 에센셜 라인 단품과 솔루션 라인이 준비돼 있다.

아울러 셀파렉스는 최대 30% 할인뿐 아니라 100% 당첨되는 룰렛 이벤트, 최대 구매금액 순 1명에 한해 안마의자 증정, 쇼핑백 무료 제공 등 다양한 이벤트도 함께 개최한다.

셀파렉스에서 준비한 가정의 달 선물세트는 셀파렉스 공식 판매처인 ‘디몰’에서 5월 31일까지 상시로 판매 진행한다.

이벤트 안내 및 제품에 대한 자세한 정보는 동아제약 셀파렉스 공식몰을 통해 확인할 수 있으며 인스타그램 메시지를 통해서도 문의할 수 있다.

한편 지난 가을 동아제약에서 론칭한 셀파렉스는 연령대와 성별에 따라 필요한 미네랄과 비타민을 고루 함유한 에센셜 라인(포우먼, 포맨, 포우먼 50+, 포맨 50+) 4종과 현대인의 라이프스타일과 식습관에 맞추어 기능별 필요성분을 배합한 솔루션 라인 11종으로 구성되어 있어 자신의 건강 상태에 따라 스스로 선택할 수 있는 맞춤형 건강기능식품 브랜드다.

