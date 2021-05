41주년 5·18 기념행사, 코로나 방역수칙 고려해 준비 ‘착착’

‘오월, 시대와 눈 맞추다, 세대와 발 맞추다’ 주제



모든 행사 ‘사회적 거리두기 1.5단계’ 맞춰 기획

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ‘오월, 시대와 눈 맞추다, 세대와 발 맞추다’를 주제로 제41주년 5·18민중항쟁기념행사가 차질없이 준비되고 있다.

4일 5·18민중항쟁기념행사위원회에 따르면 올해 모든 행사는 코로나19로 인한 사회적 거리두기 1.5단계를 기준으로 준비되고 있다.

지난해 축소되거나 취소됐던 행사를 사회적 거리두기에 맞춰 기획, 다시 복구시킬 예정이다.

기념행사의 메인행사인 ‘전야제’ 는 오는 17일 금남로 민주광장에서 풍물·합창·연극·미디어아트·노래패·랩·일렉트로닉 등 다양한 장르의 문화예술공연형태로 5월의 희망메시지를 전한다.

사회적 거리두기에 따라 현장 관객석이 부족할 것을 대비해 금남로에 중계 LED 설치하고 유튜브 생중계를 통해 시민들과 만날 계획이다.

기록으로 기억하는 세대인 청소년들에게 5·18을 바로 알리는 것을 주요한 과제로 선정한 올해 기념행사는 현장체험학습이 어려운 상황에서 생방송을 통한 온라인 체험학습을 준비하고 있다.

5·18을 당시 청소년들의 이야기를 중심으로 들여다보고 청소년의 시선으로 5월의 의미를 담은 ‘랜선오월길’은 17일 오전 9시 45분부터 한 시간 동안 생방송으로 진행된다. 광주 관내 초·중·고에서 특별수업을 진행하게 된다.

광주광역시교육청은 전국에서도 5·18계기수업을 할 수 있도록 타 시도 교육청에 협조요청할 계획이다.

광주를 비롯해 전국 곳곳에서도 열린다.

서울을 비롯한 전국 15개 시도에서도 5·18주간을 중심으로 기념행사가 펼쳐진다. 행사위는 5·18의 전국화를 위해 전국 네트워크를 구성, 협력체계를 구축하고 각 지역 기념행사들이 원할히 진행될 수 있도록 지원한다.

서울에서는 18일 서울 기념식을 비롯해 제2회 3분 영화제, 특별전시회, 차량시위 기념 경적 이벤트, 국제학술대회 등이 열리고 전남에서는 ‘남도울림’이라는 주제로 17일 기념식, 남도 오월문화제, 청소년 미술공모대회 등을 준비하고 있다.

지난해 전두환 동상 철거투쟁을 했던 충북에서는 청남대 전두환·노태우 동상 앞에서 기억식 및 문화제를 준비하고 있고 대구에서는 사진전을 통해 광주의 5월을 알린다. 5월 사적지 기행 프로그램으로 광주방문을 계획하고 있다.

1980년 이후 5·18진상규명의 중추적인 역할을 했던 부문행사는 청년·대학생·노동자·실업·장애인·여성·통일등의 각 계층과 오월미술제·오월문학제·오월연극제 등 문화예술부문행사가 진행된다.

5월 역사탐방은 옛 전남도청, 망월 민족민주열사묘역, 전남대 민주길, 5·18기록관 등 주요 사적지 중심을 역사 해설사를 배치해 광주를 찾는 참배객들에게 자세한 역사해설을 진행한다.

옛 전남도청 앞 민주광장에서는 특별전시 오월광장미술전 ‘연대로 평화를 펼치다’와 비엔날레 공식출품작인 이상호 화백의 ‘일제를 빛낸 사람들’(가본)의 전시가 오월상시 펼쳐진다.

오는 16일 일요일 양동행정복지센터 앞에서는 80년 5월 당시 주먹밥을 쌌던 주역들(양동노점상인)을 직접 만날 수 있다.

처음으로 주먹밥을 쌌던 옛 방앗간 자리에 위치한 양동행정복지센터 앞에서 당시 주먹밥을 쌌던 모습을 재현하고 주인공들의 이야기를 듣는 자리를 마련했다. 뜻 깊은 행사를 위해 한 살림에서는 모든 재료 일체를 후원해 행사의 의의를 더했다.

군부의 폭력에 맞서 싸우고 있는 미얀마인들을 위한 연대 행사도 준비됐다. 행사위와 미얀마 광주연대, 지역내 미얀마 연대단체 등은 오는 23일 재한미얀마 단체 대표들을 초청해 연석회의를 진행한다. 미얀마의 상황과 해결책등을 모색하고, 광주의 시민단체들과 공동행동을 펼칠 예정이다.

또 41주년 기획사업으로 1991년 열사 30주기 사업, 영화로 엮어가는 5월 체험, 세대소통 프로젝트 등을 준비하고 있으며 SNS전문기자단인 오월홍보단을 통해 각종 5·18기념행사 소식을 널리 전할 방침이다.

자세한 소식은 행사위 누리집을 통해 안내받을 수 있으며, 행사관련 문의는 행사위 사무처로 하면 된다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr