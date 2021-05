120번째 장학생 탄생, 에듀윌 대표 사회공헌위원회 활동의 위엄

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규) 사회공헌위원회가 올해 120번째 장학생을 탄생시켰다.

2010년, 에듀윌 장학생 1기 선발 이후 꾸준히 진행되고 있는 장학금 지원은 경제적 어려움으로 학업에 집중하지 못하는 중학생을 매년 10명씩 선발해 중학교 졸업까지 1인당 연간 120만원을 지급하는 에듀윌 대표 나눔 활동이다. 지난 3월, 12기 장학생 선발까지 포함해 총 120명의 학생이 에듀윌 장학금으로 학업을 마쳤거나 이어나가고 있다.

박명규 에듀윌 대표는 “배움을 통해 꿈을 밝힐 수 있길 바라는 마음으로 청소년을 위한 교육 지원에 힘쓰고 있다. 앞으로도 꾸준한 나눔으로 지역 청소년들의 꿈을 실현할 수 있도록 노력할 것”이라고 전했다.

에듀윌 사회공헌위원회는 장학금 지원 외에 학교밖 청소년을 위한 검정고시 지원도 13년째 이어오고 있는 중이다. 역시나 에듀윌 대표 사회공헌 활동이 된 검정고시 수강권 및 교재 지원은 매년 수백 명의 보호관찰 청소년을 대상으로 이루어지고 있으며, 지난 3월에도 330명의 학교 밖 청소년을 위하 4억 5천여 만원 상당의 검정고시 수강권 및 교재 기증식을 진행했다. 2004년부터 현재까지 지원한 수강권과 교재의 지원 환산 금액은 무려 60억원을 넘어섰다. 매년 에듀윌 임직원과 회사가 기부금을 모금하는 ‘임직원 나눔펀드’도 취약계층의 교육 지원 사업에 활용하고 있다.

에듀윌 사회공헌위원회는 지역사회의 꿈 실현이라는 비전 아래, 교육 지원 외에도 어려운 이웃을 위한 다양한 나눔 활동을 지속하고 있는 중이다.

한편, 에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕에 빛나는 종합교육기업이다. 한국리서치 공무원 선호도, 인지도 조사 결과 1위에 올랐으며, 한국의 기네스북 KRI 한국기록원에 공인중개사 최다 합격자 배출 기록을 세 번 공식 인증받았다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr