한국줄기세포학회, ㈜비엠에스와 업무협약 체결

- 국내 줄기세포-재생의료 발전과 상생 협력 도모

좌 - 사단법인 한국줄기세포학회 (KSSCR) 송지환 회장, 우 - (주)비엠에스 (Bio-Medical Science Co., Ltd.) 임덕현 부사장

한국줄기세포학회(회장 송지환)는 5월 3일 역삼동 비엠에스(BMS) 빌딩에서 생명과학 전문 중견 기업 ㈜비엠에스(대표 김선기)와 줄기세포 및 재생의료 분야의 발전을 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

1988년 설립된 ㈜비엠에스는 생명과학과 기초과학 연구에 필요한 최신 기술과 제품을 국내에 도입하며 한국 생명과학 연구 발전에 기여해 왔다. 특히, 한국줄기세포학회 (KSSCR) 정기학술대회에서 매년 전시 후원을 진행하며 관련 연구자들에게 다양한 신제품들을 선보여 왔다.

한국줄기세포학회는 줄기세포 관련 연구자들의 학술활동을 돕기 위해 2005년 설립된 학술단체로 학술행사 개최, 학술지 발간 등 관련 연구 분야 전반의 학술 활동을 이끌고 있다. 특히 2019년 국제줄기세포학회 (ISSCR)와 공동으로 개최한 International Symposium을 통해 명실상부한 한국줄기세포 학계 대표 단체로 자리 잡았다. 올해 초 코로나19로 학술 활동에 제약이 있을 때에도 온라인 학술대회를 개최하여 학술 발전을 이끌었다는 평가를 받고 있으며, 오는 8월에는 부산 BEXCO에서 연례 국제 학술대회를 개최하는 등 국내외 줄기세포 연구 활성화를 주도하고 있다.

이번 공식 협약을 통해 두 기관이 상호 협력 및 호혜적 교류를 유지하며 줄기세포 및 재생의료 분야 연구 발전을 지원할 예정이다. 이를 위해 ㈜비엠에스는 향후 3년 동안 △한국줄기세포학회 교육 심포지엄 및 정기 학술대회, △학회 회원을 대상으로 한 온라인 세미나, △첨단재생바이오 의약품 관련 기업 및 신규 벤처회사 워크숍 등을 후원하고, 한국줄기세포학회는 관련 교육 및 학술 프로그램을 운영하는 등 전문 인력 양성 사업을 추진하며 학계 발전에 힘쓸 것이라 전했다.

