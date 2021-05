올릭스, PCI 바이오테크와 탈모치료제 개발 위한 물질이전계약

[아시아경제 유현석 기자] 올릭스 올릭스 226950 | 코스닥 증권정보 현재가 40,000 전일대비 650 등락률 +1.65% 거래량 69,875 전일가 39,350 2021.05.04 09:40 장중(20분지연) 관련기사 올릭스 "엠큐렉스, 삼양홀딩스와 mRNA 코로나19 백신 개발 위한 양해각서"올릭스, CSHL 학회서 원천기술 소개와 치료제 연구성과 발표[e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일 close 는 지난 1일 노르웨이 소재 바이오 제약사 PCI 바이오테크(PCI Biotech, OSE : PCIB)와 물질이전계약(MTA)을 체결했다고 4일 밝혔다.

올릭스는 이번 계약을 통해 PCI 바이오테크의 세포 내 전달 기술을 자사가 보유한 전임상 연구 단계의 탈모치료제 프로그램에 적용해 기술 호환성 및 시너지에 대해 평가할 예정이다.

이동기 올릭스 대표는 “이 계약은 뛰어난 세포 내 전달력을 갖춘 당사의 자가전달 비대칭 siRNA(cp-asiRNA)에 안주하지 않고, 더욱 우수한 플랫폼 기술을 연구해 독보적인 효능을 지닌 치료제를 개발하려는 노력의 일환으로 성사된 것”이라며 “이번 협업의 결과가 기대치에 상응하면 PCI 바이오테크의 기술을 본격 도입해 탈모치료제의 개발을 가속화할 뿐만 아니라 향후 당사의 항암치료제, 자회사 엠큐렉스의 mRNA 백신 및 치료제 개발에도 적용할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

퍼 왈데이 PCI 바이오테크의 CEO는 “우리의 세포 내 전달 플랫폼 기술의 잠재된 응용가능성이 이번 협업을 성사시키는데 큰 역할을 했다”며 올릭스와 PCI 바이오테크의 선도적인 기술이 또 다른 혁신적 플랫폼 개발로 이어질 것으로 예상한다”라고 소감을 전했다.

노르웨이 소재의 PCI 바이오테크(PCI Biotech)는 광화학 내재화(PCI) 기술을 이용한 세포 내 전달 플랫폼을 기반으로 암 치료신약 개발 및 상용화에 주력하는 후기 임상 개발 제약사다. ▲fimaCHEM(암 국소치료 화학요법), ▲fimaVACC(백신접종 T세포 유도 기술), ▲fimaNAC(핵산 치료제 전달) 세 가지 프로그램을 개발 중이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr